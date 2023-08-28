لجنة الاحتراف توافق على تسجيل حسان تمبكتي بقائمة الهلال

أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- عن الموافقة على تسجيل اللاعب حسان تمبكتي في قائمة نادي الهلال اعتبارًا من تاريخ القرار وهو 27 أغسطس.

كما ألزمت اللجنة نادي الشباب بالمطابقة على طلب انتقال تمبكتي عبر نظام مطابقة الانتقالات المحلي، ويُعد كذلك قرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

حسان تمبكتي

وكانت صفقة انتقال تمبكتي لنادي الهلال من الشباب أثارت الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب ما تردد حول عدم صحتها قانونيًّا، وما جعل ذلك يتسبب في توابع أدت إلى حل وزارة الرياضة لمجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان.