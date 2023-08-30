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إجمالي من تم الاستماع إلى تلاواتهم بلغ 98 متسابقًا

لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا
المواطن - واس

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استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ (43) اليوم، إلى تلاوات 14 متسابقًا في الفترة الأولى، حيث بلغ إجمالي من تم الاستماع إلى تلاواتهم 98 متسابقًا.

الاستماع لتلاوات 14 متسابقًا

ومثّل المتسابقون صباح اليوم، دول سيريلانكا، وأيرلندا، وغينيا، بيساو، وبنغلاديش، وتايلند، وتونس، وتركيا، واوغندا، وصربيا، وموزمبيق، وموريشيوس، ومقدونيا، وروسيا، وليبيا، على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساءً بالاستماع لتلاوات 10 متسابقين من دول مختلفة.

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ونوهت وزارة “الشؤون الإسلامية” إلى تميز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة والتي انطلقت يوم السبت الماضي، مبينةً أن هذه الدورة للمسابقة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقًا من 117 دولة من مختلف دول العالم.

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