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إطلاق الإنذار الأمني أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق

لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة
المواطن - فريق التحرير

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إخلاء برج إيفل

وأظهرت لقطات لحظة إخلاء أشهر معالم فرنسا، بعدما أدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

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وصرّحت متحدثة “بأن هذا الإجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

إقبال السياح

وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالي الساعة (11,30 ت.غ).

يذكر أن أعمال إنشاء البرج الشهير بدأت مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

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