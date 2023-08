لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة

وأظهرت لقطات لحظة إخلاء أشهر معالم فرنسا، بعدما أدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة “بأن هذا الإجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

The Eiffel Tower is currently being evacuated following a bomb threat. pic.twitter.com/bjV7HYZCzX

— Peacemaker (@jardacarda72) August 12, 2023