مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم القبض على مخالفين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة الهلال عينه على اللقب الثالث التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر النصر يحلم باللقب العربي الأول
وأظهرت لقطات لحظة إخلاء أشهر معالم فرنسا، بعدما أدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.
وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.
وصرّحت متحدثة “بأن هذا الإجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.
The Eiffel Tower is currently being evacuated following a bomb threat. pic.twitter.com/bjV7HYZCzX
— Peacemaker (@jardacarda72) August 12, 2023
وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالي الساعة (11,30 ت.غ).
يذكر أن أعمال إنشاء البرج الشهير بدأت مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.