لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران

فتحت بلدية سان فرانسيسكو تحقيقًا حول شعار “X”، تويتر سابقًا، الذي تم تركيبه فوق المقر الرئيسي لمنصة إكس، بسان فرانسيسكو الأمريكية، واشتكى جيران المقر الرئيسي للمنصة من الإضاءة التي سببت أذى للسكان.

وأفاد تقرير شبكة “فوكس نيوز”، بأنه تم إزالة اللافتة X، لأنه تم اتخاذ هذه الخطوة دون تصريح يتعلق بوضع اللافتات فوق المباني، وقبل أيام وقع الملياردير الأمريكي مالك المنصة “X” إيلون ماسك في نفس الخطأ حينما أتى بمعدات لإزالة الشعار القديم من واجهة المبنى دون الحصول على تصريح بذلك.

واعتبارًا من أمس الاثنين، لم تعد اللافتة موجودة على سطح المقر الرئيسي لشركة Twitter Market Square، وقرر مفتشو المباني، إزالة اللافتة التي تم تفكيكها، أمس الاثنين، وفقًا للمتحدث باسم إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو باتريك هانان، الذي قال: إنه نظرًا لمخاوف تتعلق بالسلامة، تمت إزالة اللافتة.

وحل الحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، وسط تباين لردود الأفعال بعد تغيير العلامة التجارية للمنصة الأشهر حول العالم.

🚨#BREAKING: The large 𝕏 sign from X headquarters has been removed.

The large and bright '𝕏' logo that sat on top of the San Francisco headquarters of the company formerly known as Twitter has been taken down. The sign was installed Friday, and… pic.twitter.com/BpZ1hvAF0v

