لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران

فتحت بلدية سان فرانسيسكو تحقيقًا حول شعار “X”، تويتر سابقًا، الذي تم تركيبه فوق المقر الرئيسي لمنصة إكس، بسان فرانسيسكو الأمريكية، واشتكى جيران المقر الرئيسي للمنصة من الإضاءة التي سببت أذى للسكان.

لحظة إزالة شعار “X”

وأفاد تقرير شبكة “فوكس نيوز”، بأنه تم إزالة اللافتة X، لأنه تم اتخاذ هذه الخطوة دون تصريح يتعلق بوضع اللافتات فوق المباني، وقبل أيام وقع الملياردير الأمريكي مالك المنصة “X” إيلون ماسك في نفس الخطأ حينما أتى بمعدات لإزالة الشعار القديم من واجهة المبنى دون الحصول على تصريح بذلك.

واعتبارًا من أمس الاثنين، لم تعد اللافتة موجودة على سطح المقر الرئيسي لشركة Twitter Market Square، وقرر مفتشو المباني، إزالة اللافتة التي تم تفكيكها، أمس الاثنين، وفقًا للمتحدث باسم إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو باتريك هانان، الذي قال: إنه نظرًا لمخاوف تتعلق بالسلامة، تمت إزالة اللافتة.

الشعار الجديد

وحل الحل الشعار الجديد “إكس” (X) محل الطائر الأزرق الشهير على سطح مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، في إطار إعادة تسمية العلامة التجارية للمنصة، وسط تباين لردود الأفعال بعد تغيير العلامة التجارية للمنصة الأشهر حول العالم.

🚨#BREAKING: The large 𝕏 sign from X headquarters has been removed. 📌#SanFrancisco | #California The large and bright '𝕏' logo that sat on top of the San Francisco headquarters of the company formerly known as Twitter has been taken down. The sign was installed Friday, and… pic.twitter.com/BpZ1hvAF0v — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 31, 2023

وأصدر إيلون ماسك، الأحد الماضي، مرسومًا يقضي بتغيير اسم منصة Twitter إلى “X”، مؤكدًا أنه سيتخلص من شعار تويتر وكل الكلمات المرتبطة به، بما في ذلك كلمة “تغريدة”. وقضت خطوة ماسك على ما بين 4 مليارات دولار و20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية للمنصة، وفقًا للمحللين ووكالات العلامات التجارية.

ضربة وخسارة كبيرة لاسم تويتر

وقال ستيف سوسي، مدير الاتصال بالعلامة التجارية في Siegel & Gale: “استغرق الأمر أكثر من 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم؛ لذا فإن خسارة Twitter كاسم تجاري يمثل ضربة مالية كبيرة”.

أعلن ماسك، الذي تراجعت قيمة شركته بشكل كبير، منذ شرائها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عن التغيير بحلول صباح يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وبدأ ظهور شعار “X” أسود جديد، عبر الموقع ومن ثم وضعه فوق المقر الرئيسي. وحددت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي الجديد لـ X، رؤية الشركة لتصبح موقعًا للصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية.

ويصف المحللون ووكالات العلامات التجارية إعادة تسمية المنتج بالقرار الخاطئ، وقال تود إروين، مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer، في تصريحات لموقع “fortune” المختص بمجال المال والأعمال: إن Twitter هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. تزين ملصقات الطيور الشركات الصغيرة والمواقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شعارات Instagram وFacebook.