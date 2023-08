لحظة إطلاق روسيا النيران على سفينة شحن بالبحر الأسود

أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على الشحن التجاري خارج أوكرانيا منذ انسحابها من صفقة الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي.

أوقفت روسيا في يوليو مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وحذرت موسكو من أنها تعتبر جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية تحمل أسلحة.

A Russian warship fired warning shots at a cargo ship in the southwestern Black Sea as it made its way northwards. It was the first time Russia has fired on merchant shipping beyond Ukraine since it quit the Black Sea grain deal last month https://t.co/pOXyBFs89B pic.twitter.com/HOJuUdeSkF

— Reuters (@Reuters) August 13, 2023