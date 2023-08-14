لحظة إطلاق روسيا النيران على سفينة شحن بالبحر الأسود

أطلقت سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على الشحن التجاري خارج أوكرانيا منذ انسحابها من صفقة الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي.

لحظة إطلاق النيران على سفينة

وعرضت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين لقطات لعملية إطلاق النار على السفينة في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على سفن تجارية خارج أوكرانيا منذ خروجها من صفقة حبوب تاريخية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي.

أوقفت روسيا في يوليو مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وحذرت موسكو من أنها تعتبر جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية تحمل أسلحة.

A Russian warship fired warning shots at a cargo ship in the southwestern Black Sea as it made its way northwards. It was the first time Russia has fired on merchant shipping beyond Ukraine since it quit the Black Sea grain deal last month https://t.co/pOXyBFs89B pic.twitter.com/HOJuUdeSkF — Reuters (@Reuters) August 13, 2023

إطلاق أسلحة آلية

وقالت روسيا في بيان: إن سفينتها الدورية فاسيلي بيكوف أطلقت أسلحة آلية على سفينة سوكرو أوكان التي ترفع علم بالاو بعد أن فشل قبطان السفينة في الاستجابة لطلب وقف التفتيش.

وأكدت روسيا إن السفينة كانت تشق طريقها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني. وأظهرت بيانات شحن رفينيتيف أن السفينة موجودة حاليًّا بالقرب من ساحل بلغاريا وتتجه صوب ميناء سولينا الروماني.

إيقاف السفينة بالقوة

وأضافت وزارة الدفاع الروسية “أنه لإيقاف السفينة بالقوة، تم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة آلية”. وتابعت الوزارة: إن الجيش الروسي صعد على متن السفينة بمساعدة مروحية من طراز Ka-29.

واستطردت وزارة الدفاع “بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على متن السفينة، واصلت السفينة سوكرو أوكان طريقها إلى ميناء إسماعيل”.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع التركية أنه سمع أن حادثة وقعت لسفينة متوجهة إلى رومانيا، وأن أنقرة تحقق في الأمر.