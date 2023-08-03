لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق أو ما يعرف بالانزلاق الحر في الباحة.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، إحدى الفتيات وهي عالقة في الحبل المعلق، ليسرع لها أحد الشباب المسؤول عن الحبل المعلق ويقوم بإنقاذها، لتنزل منه بسلام.
وتشهد منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة والفعاليات المتنوعة في موسم صيف الباحة.
بدورها، سلطت قناة الإخبارية الضوء على منطقة الباحة، خلال تقرير لها، إذ تشهد غابة رغدان كثافة كبيرة من المصطافين، إذ تعد من أكبر متنزهات الباحة، وتتميز بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية التي تلبي كافة الأعمار.
بين تقرير الإخبارية، استمتاع الأهالي والزوار في متنزه الحسام الذي لا يقل جمالًا عن غابة رغدان، ويرسم لوحة جمالية من المنار الخلابة، فضلًا عن إقبال كثير من الزوار على باقي المتنزهات في المنطقة.
وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.
فيديو متداول لإنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق في #الباحة pic.twitter.com/n0kZ0it47Q
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 3, 2023