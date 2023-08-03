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صيف الباحة يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار

لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق أو ما يعرف بالانزلاق الحر في الباحة.

مغامرة الانزلاق الحر

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، إحدى الفتيات وهي عالقة في الحبل المعلق، ليسرع لها أحد الشباب المسؤول عن الحبل المعلق ويقوم بإنقاذها، لتنزل منه بسلام.

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موسم صيف الباحة

وتشهد منطقة الباحة إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين؛ للاستمتاع بالأجواء الرائعة والفعاليات المتنوعة في موسم صيف الباحة.

بدورها، سلطت قناة الإخبارية الضوء على منطقة الباحة، خلال تقرير لها، إذ تشهد غابة رغدان كثافة كبيرة من المصطافين، إذ تعد من أكبر متنزهات الباحة، وتتميز بالأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية التي تلبي كافة الأعمار.

استمتاع الأهالي

بين تقرير الإخبارية، استمتاع الأهالي والزوار في متنزه الحسام الذي لا يقل جمالًا عن غابة رغدان، ويرسم لوحة جمالية من المنار الخلابة، فضلًا عن إقبال كثير من الزوار على باقي المتنزهات في المنطقة.

وتتنوع السياحة في الباحة بين السياحة الترفيهية، والثقافية، والزراعية، حيث تحولت بعض الزراعات الخاصة إلى مزارات سياحية تستقبل جميع الزوار والمصطافين.

 

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