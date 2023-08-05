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الاستعانة بكاسحات لتنظيف الشوارع

لحظة اجتياح عاصفة ثلج قوية لشوارع ألمانيا

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
لحظة اجتياح عاصفة ثلج قوية لشوارع ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت السلطات الألمانية، اليوم السبت، كاسحات الثلج في مدينة رويتلينغن بجنوب غرب البلاد بعد أن غطت عاصفة بَرَد شديدة أجزاء من المدينة بلغت سماكتها أحيانًا 30 سنتيمترًا.

عاصفة ثلج في ألمانيا

وقال مسؤول في المدينة لوكالة فرانس برس، إن عاصفة محلية مصحوبة ببرد وأمطار غزيرة اجتاحت منطقة وسط المدينة بعد ظهر ومساء الجمعة. وقالت فرقة الإطفاء إنه تم استدعاؤها أكثر من 120 مرة بسبب العاصفة المفاجئة.

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وقال متحدث باسم مركز الاستجابة للطوارئ في ألمانيا: “كانت العمليات الأولى تخصّ أشخاصًا محبوسين في سياراتهم وغير قادرين على الحركة”.

كاسحات ثلج لتنظيف الشوارع

ودفعت السلطات بكاسحات ثلجية لتنظيف الشوارع، وشارك أكثر من 250 من عمال الطوارئ والمدينة والمتطوعين في عمليات التنظيف.

وقال متحدث باسم المدينة إن حبات البرد وأوراق الشجر سدت نظام الصرف بالمدينة، ما أدى إلى حدوث فيضانات في مواقف السيارات تحت الأرض والأقبية والمباني السكنية.

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