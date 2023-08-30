بكاء وصراخ أثناء اهتزاز طائرة بسبب التقلبات الجوية النفط يرتفع ويسجل أعلى تسوية خلال أسبوعين رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن النقل: التحقق من بطاقات التشغيل للشاحنات سيعزز القطاع اللوجستي إحباط بيع طفل في العراق واعتقال والده ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة الرابعة منفذو جرائم في قبضة الأمن أحدهم تنكر في عباءة نسائية لا غالب أو مغلوب بين الخليج والحزم حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر المصرية
وثق مقطع فيديو مشاعر البهجة والسعادة والفخر، لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن.
وبين مقطع الفيديو عشرات الأشخاص من ذوي الطالب المتخرج وهم يستقبلوه في أحد مطارات السعودية، بالأغاني والرقصات الشعبية التراثية، بينما أسرع أحد الشباب لتلبيس الطالب الزي السعودي.
وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وعبر عدد كبير من المتابعين عن فخرهم واعتزازهم بالسعودية وأبنائها التي ترفع رايتها في كل مكان بالعالم.