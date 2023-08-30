Icon

بكاء وصراخ أثناء اهتزاز طائرة بسبب التقلبات الجوية Icon النفط يرتفع ويسجل أعلى تسوية خلال أسبوعين Icon رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي Icon لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن Icon النقل: التحقق من بطاقات التشغيل للشاحنات سيعزز القطاع اللوجستي Icon إحباط بيع طفل في العراق واعتقال والده Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة الرابعة Icon منفذو جرائم في قبضة الأمن أحدهم تنكر في عباءة نسائية Icon لا غالب أو مغلوب بين الخليج والحزم Icon حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر المصرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقطع مبهج مليء بالفخر والاعتزاز

لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مشاعر البهجة والسعادة والفخر، لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن.

استقبال حافل

وبين مقطع الفيديو عشرات الأشخاص من ذوي الطالب المتخرج وهم يستقبلوه في أحد مطارات السعودية، بالأغاني والرقصات الشعبية التراثية، بينما أسرع أحد الشباب لتلبيس الطالب الزي السعودي.

قد يهمّك أيضاً
جراحات إنقاص الوزن تحد من خطر الإصابة بالسرطان للنساء

جراحات إنقاص الوزن تحد من خطر الإصابة بالسرطان للنساء

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض

فخر واعتزاز

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وعبر عدد كبير من المتابعين عن فخرهم واعتزازهم بالسعودية وأبنائها التي ترفع رايتها في كل مكان بالعالم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية