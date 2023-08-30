وثق مقطع فيديو مشاعر البهجة والسعادة والفخر، لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن.

استقبال حافل

وبين مقطع الفيديو عشرات الأشخاص من ذوي الطالب المتخرج وهم يستقبلوه في أحد مطارات السعودية، بالأغاني والرقصات الشعبية التراثية، بينما أسرع أحد الشباب لتلبيس الطالب الزي السعودي.

فخر واعتزاز

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وعبر عدد كبير من المتابعين عن فخرهم واعتزازهم بالسعودية وأبنائها التي ترفع رايتها في كل مكان بالعالم.