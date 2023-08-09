لحظة استهداف درون أوكرانية لناطحة سحاب روسية

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وثقت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عدداً من الوزارات الروسية في طوابقها.
وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ”درون”، على برج في حي “موسكو سيتي” الاقتصادي المرموق.
وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب “الدرون” للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.
وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.
New footage leaked from the July 30th drone attack on government offices in a skyscraper in Moscow. https://t.co/dPxHntUyU0 pic.twitter.com/3tLidd7GBq
— Igor Sushko (@igorsushko) August 9, 2023