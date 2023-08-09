Icon

شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة Icon عربات ذكية لمعاينة التمور بموسم عنيزة الدولي Icon إحباط عمليتين لتهريب القات بالحرث وسراة عبيدة Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس رواندا Icon الأحساء والسودة يسجلان أعلى وأدنى حرارة اليوم Icon لحظة استهداف درون أوكرانية لناطحة سحاب روسية Icon ضبط مرتكب مذبحة العائلة بمصر والكشف عن سبب الجريمة Icon تصنيف ائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة لـ معادن Icon ضبط مروج بالباحة وإحباط تهريب القات في جازان Icon واتساب يتحدى زووم بخاصية مشاركة الشاشة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في حي موسكو سيتي الاقتصادي المرموق

لحظة استهداف درون أوكرانية لناطحة سحاب روسية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
لحظة استهداف درون أوكرانية لناطحة سحاب روسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عدداً من الوزارات الروسية في طوابقها.

هجوم أوكراني

وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ”درون”، على برج في حي “موسكو سيتي” الاقتصادي المرموق.

قد يهمّك أيضاً
35 وظيفة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

35 وظيفة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

فزع رواد المبنى

وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب “الدرون” للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.

وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم