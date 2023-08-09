لحظة استهداف درون أوكرانية لناطحة سحاب روسية

وثقت لقطات جديدة مسربة، لحظة ضرب طائرات دون طيار، أوكرانية، أحد الأبراج الروسية الشهيرة، في موسكو، حيث تضم عدداً من الوزارات الروسية في طوابقها.

هجوم أوكراني

وأظهر الفيديو لقطات من داخل كاميرات المراقبة، لهجمات أوكرانية بالـ”درون”، على برج في حي “موسكو سيتي” الاقتصادي المرموق.

فزع رواد المبنى

وأظهرت الكاميرات من داخل إحدى صالات الاستقبال، لحظة ضرب “الدرون” للمبنى، وهلع المتواجدين بداخل البرج.

وكانت أوكرانيا، قد شنت يوم 30 يوليو الماضي، سلسلة هجمات على العاصمة الروسية بعشرات الطائرات المسيّرة، مما أدى إلى إصابة شخص وإغلاق مؤقت لأحد المطارات الأربعة حول موسكو.