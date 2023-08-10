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لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في الإكوادور
المواطن - فريق التحرير

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لقي المرشح في الانتخابات الرئاسية للإكوادور فرناندو فييافيسينسيو مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.

وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله، قائلا: “لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون”.

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محاسبة المسؤولين عن الاغتيال

وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو إن فرناندو فييافيسينسيو المرشح للانتخابات الرئاسية قُتل الأربعاء، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن فييافيسينسيو، وهو نائب سابق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه كان سيحصل على 7.5 % من الأصوات، لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.

الجريمة تجاوزت الحدود

وكتب لاسو في منشور على منصة “إكس”: “تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.. لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون”، مضيفا “إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ”.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصاً يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.

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