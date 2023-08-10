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لقي المرشح في الانتخابات الرئاسية للإكوادور فرناندو فييافيسينسيو مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.
وتعهد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله، قائلا: “لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون”.
وقال الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو إن فرناندو فييافيسينسيو المرشح للانتخابات الرئاسية قُتل الأربعاء، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عن اغتياله.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن فييافيسينسيو، وهو نائب سابق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه كان سيحصل على 7.5 % من الأصوات، لقي حتفه إثر تعرضه لإطلاق نار في فعالية انتخابية في كيتو.
وكتب لاسو في منشور على منصة “إكس”: “تقديرا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب.. لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون”، مضيفا “إنه سيدعو كبار المسؤولين الأمنيين لاجتماع طارئ”.
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها التُقطت خلال الفعالية أشخاصاً يختبئون ويصرخون وسط دوي إطلاق نار.
لحظة اغتيال مرشح للرئاسة في #الإكوادور بعد انتهاء مهرجان انتخابي.. أطلقوا عليه الرصاص وهو بين أنصاره #العربية pic.twitter.com/mun9gOyq0G
— العربية (@AlArabiya) August 10, 2023