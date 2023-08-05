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تسببت في تدمير محتويات المطعم

لحظة اقتحام سيارة لأحد المطاعم بشرورة أثناء تواجد الزبائن

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
لحظة اقتحام سيارة لأحد المطاعم بشرورة أثناء تواجد الزبائن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول تفاصيل جديدة بشأن حادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم في شرورة أثناء تواجد الزبائن.

تدمير محتويات المطعم

وأظهر مقطع فيديو متداول، زاوية مختلفة لاقتحام السيارة وإصابة أحد العاملين، كما تسببت في تدمير محتويات المطعم.

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فزع وهروب الزبائن

وتسببت الحادث في إصابة الزبائن بحالة من الرعب والفزع والهرب من الموقع للنجاة بحياتهم.

 

 

 

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