لحظة اقتحام سيارة لأحد المطاعم بشرورة أثناء تواجد الزبائن

وثق مقطع فيديو متداول تفاصيل جديدة بشأن حادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم في شرورة أثناء تواجد الزبائن.

تدمير محتويات المطعم

وأظهر مقطع فيديو متداول، زاوية مختلفة لاقتحام السيارة وإصابة أحد العاملين، كما تسببت في تدمير محتويات المطعم.

فزع وهروب الزبائن

وتسببت الحادث في إصابة الزبائن بحالة من الرعب والفزع والهرب من الموقع للنجاة بحياتهم.