لحظة اقتحام سيارة لأحد المطاعم بشرورة أثناء تواجد الزبائن غداً.. تعليم عسير تستقبل 189 من المرشحين للوظائف التعليمية الطائرة السعودية الإغاثية الـ 18 تغادر إلى تركيا رياح قوية مفاجئة تقتلع الأشجار والخيام في تنومة اعتقال عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات الأهلي يسعى لضم مدافع روما السعودي للتنمية يوقع اتفاقية بقيمة 77 مليون دولار سجل كريم بنزيما بالكلاسيكو الإسباني يُحفز الاتحاديين حقيقة رحيل بيريز عن رئاسة ريال مدريد 11 فائزاً إلى الجولات النهائية في بطولة تبوك الخليجية الأولى لـ البوتشيا
وثق مقطع فيديو متداول تفاصيل جديدة بشأن حادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم في شرورة أثناء تواجد الزبائن.
وأظهر مقطع فيديو متداول، زاوية مختلفة لاقتحام السيارة وإصابة أحد العاملين، كما تسببت في تدمير محتويات المطعم.
وتسببت الحادث في إصابة الزبائن بحالة من الرعب والفزع والهرب من الموقع للنجاة بحياتهم.
فيديو متداول من زواية أخرى لحادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم في #شرورة أثناء تواجد الزبائن #السعودية https://t.co/je0KkLtFOM pic.twitter.com/4JclkCTJd3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 5, 2023