لحظة انهيار جماعي للمنازل في الهند بسبب الأمطار

تشهد الهند أسوأ موجة جوية على الإطلاق، بعدما تسببت مياه الأمطار في انهيارات ووقوع قتلى، حيث أسفرت الانهيارات الأرضية في هيماتشال براديش عن مقتل أكثر من 50 شخصًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، لقطات توثق لحظة انهيار أرضي ضخم يجرف المباني في الهند، إثر هطول أمطار غزيرة وذوبان الأنهار الجليدية في المنطقة.

وقالت الشبكة البريطانية أنه تم إخلاء المنطقة قبل وقوع الحادث، ولكن من المحتمل أن يكون الناس محاصرين تحت الأنقاض،

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انهيارًا أرضيًا هائلاً وقع في ولاية هيماتشال براديش الهندية، اليوم الخميس، ويعتقد أن عدة أشخاص علقوا تحت الأنقاض.

وعرضت اللقطات عدة مبان على أحد التلال وهي تنهار مع سقوط أشجار وركام في منطقة كولو بالولاية.

وقال رئيس وزراء الولاية إن الإدارة حددت المخاطر وأخلت مبنى تجاريًا قبل يومين. وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة وذوبان الكتل الجليدية في حدوث فيضانات مميتة في جبال الهند وباكستان ونيبال المتجاورة خلال السنوات القليلة الماضية، وعزى مسؤولون حكوميون ذلك بشكل كبير إلى تغير المناخ.

Watch the moment a huge landslide sweeps away buildings in India, following heavy rain and melting glaciers in the region.

The area was evacuated prior to the incident, but it is possible that people may be trapped under rubble.

Find more: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/C3Cl6ujbFD

— Sky News (@SkyNews) August 24, 2023