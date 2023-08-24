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عدة أشخاص عالقين تحت الأنقاض

لحظة انهيار جماعي للمنازل في الهند بسبب الأمطار

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
لحظة انهيار جماعي للمنازل في الهند بسبب الأمطار
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تشهد الهند أسوأ موجة جوية على الإطلاق، بعدما تسببت مياه الأمطار في انهيارات ووقوع قتلى، حيث أسفرت الانهيارات الأرضية في هيماتشال براديش عن مقتل أكثر من 50 شخصًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

هطول الأمطار بالهند

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، لقطات توثق لحظة انهيار أرضي ضخم يجرف المباني في الهند، إثر هطول أمطار غزيرة وذوبان الأنهار الجليدية في المنطقة.

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وقالت الشبكة البريطانية أنه تم إخلاء المنطقة قبل وقوع الحادث، ولكن من المحتمل أن يكون الناس محاصرين تحت الأنقاض،

انهيار أرضي

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انهيارًا أرضيًا هائلاً وقع في ولاية هيماتشال براديش الهندية، اليوم الخميس، ويعتقد أن عدة أشخاص علقوا تحت الأنقاض.

وعرضت اللقطات عدة مبان على أحد التلال وهي تنهار مع سقوط أشجار وركام في منطقة كولو بالولاية.

وقوع ضحايا

وقال رئيس وزراء الولاية إن الإدارة حددت المخاطر وأخلت مبنى تجاريًا قبل يومين. وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة وذوبان الكتل الجليدية في حدوث فيضانات مميتة في جبال الهند وباكستان ونيبال المتجاورة خلال السنوات القليلة الماضية، وعزى مسؤولون حكوميون ذلك بشكل كبير إلى تغير المناخ.

 

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