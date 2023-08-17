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إصابة 7 أشخاص في الحادث

لحظة انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية في ملاهٍ بألمانيا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
لحظة انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية في ملاهٍ بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت الشرطة الألمانية: إن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث وقع بسبب انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية خلال استعراض في ملاهٍ بألمانيا، وذلك بأكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا.

انهيار الملاهي المائية

وتسبب الحادث في اصطدام البهلوانيين، الذين كانوا يؤدون عرض القراصنة، وهم يتدحرجون بالمياه على بعد 25 قدمًا، وقالت الشرطة: إن خمسة فنانين وزائرين أصيبوا في الحادث، مضيفة أن ثلاثة من الممثلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي علاج إضافي.

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وتعد الحديقة من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

حوادث سابقة

وشهدت ألمانيا حوادث متكررة داخل مدن الملاهي، حينما اندلع حريق ملاهٍ أيضًا في ألمانيا بغرفة تحكم في منطقة جذب في شهر يونيو الماضي، في وقت كان فيه حوالي 25 ألف شخص يزورون الملاهي التي تعد من أكبر الملاهي في ألمانيا.

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