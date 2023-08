لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا لبعض اللقطات لانهيار منزل في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعدما غمرته مياه الفيضانات، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت.

وقالت وكالة “فوكس نيوز” الأمريكية: إنه تم التقاط مقطع فيديو لحظة انهيار منزل وجرفته المياه في نهر غمرته المياه في جونو، بولاية ألاسكا.

تُظهر اللقطات التي تم التقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع عقارًا من طابقين يتأرجح على حافة ضفاف نهر مندنهال المتآكلة قبل أن يسقط في المياه الهائجة.

