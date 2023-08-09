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إعلان حال الطوارئ بعد انهيار سد جليدي

لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا لبعض اللقطات لانهيار منزل في ولاية ألاسكا الأمريكية، بعدما غمرته مياه الفيضانات، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت.

لحظة انهيار المنزل

وقالت وكالة “فوكس نيوز” الأمريكية: إنه تم التقاط مقطع فيديو لحظة انهيار منزل وجرفته المياه في نهر غمرته المياه في جونو، بولاية ألاسكا.

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تُظهر اللقطات التي تم التقاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع عقارًا من طابقين يتأرجح على حافة ضفاف نهر مندنهال المتآكلة قبل أن يسقط في المياه الهائجة.

سقوط منازل وإعلان الطوارئ

ووثقت مقاطع فيديو نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاوي منزلين على الأقلّ بفعل الفيضانات، وسجّلت مقاطع أخرى ابتلاع النهر لبعض الأشجار.

وأعلن مسؤولو مدينة جونو في ألاسكا حالة الطوارئ بعد انهيار سد جليدي بالقرب من المدينة، دمّر المباني.

انهيارات جليدية

وتلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تقارير عن سقوط أشجار كبيرة في نهر مندنهال بالقرب من جونو مع ارتفاع منسوب المياه؛ مما أدى إلى تآكل الضفاف.

وتحدث فيضانات الأنهار الجليدية عندما تتسرب المياه المحاصرة من خلال شقوق في السدود الجليدية، وهي ظاهرة تزايدت نتيجة لتغير المناخ.

وبلغ مستوى المياه في بحيرة ميندنهال ما يقرب من 15 قدمًا (4.6 م) في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي، بارتفاع 3 أقدام عن الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، و5 أقدام فوق مستويات الفيضانات المعتدلة.

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