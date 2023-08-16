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كانوا يؤدون عرض القراصنة

لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث وقع بسبب انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية خلال استعراض في ملاهٍ بألمانيا وذلك بأكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا، بحسب ديلى ميل.

عرض القراصنة

وبحسب الشرطة الألمانية، تسبب الحادث في اصطدام البهلوانيين، الذين كانوا يؤدون عرض القراصنة، وهم يتدحرجون بالمياه على بعد 25 قدمًا.

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وقالت الشرطة إن خمسة فنانين وزائرين أصيبوا في الحادث، مضيفة أن ثلاثة من الممثلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي علاج إضافي.

وتعد الحديقة من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي ، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا، ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

 

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