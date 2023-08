لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن سبعة أشخاص أصيبوا في حادث وقع بسبب انهيار مفاجئ لمنصة ألعاب مائية خلال استعراض في ملاهٍ بألمانيا وذلك بأكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا، بحسب ديلى ميل.

وبحسب الشرطة الألمانية، تسبب الحادث في اصطدام البهلوانيين، الذين كانوا يؤدون عرض القراصنة، وهم يتدحرجون بالمياه على بعد 25 قدمًا.

وقالت الشرطة إن خمسة فنانين وزائرين أصيبوا في الحادث، مضيفة أن ثلاثة من الممثلين نقلوا إلى المستشفى لتلقي علاج إضافي.

وتعد الحديقة من المعالم السياحية الشهيرة التي جذبت أكثر من 6 ملايين زائر العام الماضي ، معظمهم من ألمانيا وفرنسا وسويسرا، ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

Shocking moment platform collapses during pirate-themed amusement park show.

Seven people were injured in an #accident on Monday at #Germany's biggest #themepark, police said – the second alarming incident there in just three months.#collapse #explosion #amusementpark #Germany pic.twitter.com/mCHviAp3sE

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 15, 2023