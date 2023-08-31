لحظة تجمد زعيم الجمهوريين أمام الكاميرات للمرة الثانية

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لحظة تجمد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لأكثر من 30 ثانية خلال ظهوره العلني، وذلك بعد أسابيع من حادثة مماثلة أثارت قلقًا على صحته.

تساؤلات عن صحة زعيم الجمهوريين

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بدا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في حالة ذهنية شاردة، خلال المؤتمر الصحفي للمرة الثانية خلال أسابيع.

وبدا أن الرجل البالغ من العمر 81 عامًا قد تجمد قبل أن يُسأل عما إذا كان قد سمع السؤال. وقال مساعدون: إن السيناتور شعر بالدوار قبل الحديث.

The US Senate Republican leader Mitch McConnell appeared to freeze for more than 30 seconds during a public appearance, weeks after a similar incident sparked concern for his healthhttps://t.co/zFBdZOrg6D pic.twitter.com/gOcHPJIe8W — Sky News (@SkyNews) August 30, 2023

لحظة تجمد السيناتور الجمهوري

وعندما سُئل السيناتور الجمهوري عما إذا كان سيترشح مرة أخرى، توقف الجمهوري من ولاية كنتاكي البالغ من العمر 81 عامًا عن الكلام.

ويأتي ذلك بعد أن تجمد السيناتور في منتصف جملته وبدا شارد الذهن لمدة 20 ثانية تقريبًا خلال مؤتمر صحفي في يوليو.

سؤال بشأن ترامب

وتجاهل ماكونيل سؤالًا طُرح عليه حول الرئيس السابق دونالد ترامب- وهو سؤال كان لابد من تكراره عليه- وغادر المؤتمر دون الحصول على إجابة.

وقال متحدث باسم السيناتور: إنه “شعر بدوار مؤقت” قبل المؤتمر في ولاية كنتاكي، وأنه سوف يستشير الطبيب قبل المؤتمر الصحفي المقبل.

وتكرر الحادث في الشهر الماضي، عندما تجمد ماكونيل بعد أن اقترب من المنصة لحضور مؤتمره الصحفي الأسبوعي وتحدث عن مشروع قانون تمويل الدفاع السنوي، وبدا فاقدًا للوعي والتركيز.

تعرضه لحادث سقوط

وتعرض ماكونيل لحادث سقوط مما أبعده عن مجلس الشيوخ، لما يقرب من ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام بعد أن سقط واصطدم برأسه بعد حفل عشاء في أحد الفنادق. وظل في المستشفى لعدة أيام، وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه أُصيب بارتجاج في المخ وكسر في أحد أضلعه.

وبدا خطابه أكثر توقفًا في الأسابيع الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول صحته. وعاد ماكونيل إلى المؤتمر الصحفي بعد 12 دقيقة للرد على الأسئلة وقال: إنه “بخير”. وعندما سئل عما إذا كان لا يزال قادرًا على أداء وظيفته، قال: “نعم”.