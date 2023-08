لحظة تجمد زعيم الجمهوريين أمام الكاميرات للمرة الثانية

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية لحظة تجمد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، لأكثر من 30 ثانية خلال ظهوره العلني، وذلك بعد أسابيع من حادثة مماثلة أثارت قلقًا على صحته.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، بدا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في حالة ذهنية شاردة، خلال المؤتمر الصحفي للمرة الثانية خلال أسابيع.

وبدا أن الرجل البالغ من العمر 81 عامًا قد تجمد قبل أن يُسأل عما إذا كان قد سمع السؤال. وقال مساعدون: إن السيناتور شعر بالدوار قبل الحديث.

The US Senate Republican leader Mitch McConnell appeared to freeze for more than 30 seconds during a public appearance, weeks after a similar incident sparked concern for his healthhttps://t.co/zFBdZOrg6D pic.twitter.com/gOcHPJIe8W

— Sky News (@SkyNews) August 30, 2023