لحظة تصالح الشيف بوراك مع والده بعد شهر من الخلافات

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات يظهر فيها الشيف بوراك برفقة والده إسماعيل أوزدمير.
ويأتي هذا بعد أسابيع من الخلافات والأزمات بين الشيف التركي الشهير ووالده تصدرت موقع التواصل الاجتماعي، على خلفية إعلان بوراك رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال.
وظهر في الفيديو رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، وهو يقول: حبيبي بوراك ووالده الغالي، اليوم أصلحت بين بوراك ووالده، أسأل الله لهما التوفيق والنجاح.
وظهر الشيف بوراك صامتًا في مقاطع الفيديو التي ظهر فيها مع والده، واكتفى فقط بالوقوف والابتسام أمام الكاميرات، وقال: كل شيء جيد إن شاء الله.
وبدأت الأزمة بين بوراك ووالده بعد محاولة الابن تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، وأودى بحياة الآلاف، واعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، وانتهت الأزمة بقطع العلاقة بين الطرفين، ليتفاجأ بوراك بعد ذلك ببيع والده اسمه التجاري إلى رجل أعمال أجنبي.
المسعى اليمني الوحيد لصلح و السلام الذي نجح
هو مسعى حامد المقطري بين الطباخ التركي بوراك و والده 😀👇#اليمن#بوراك pic.twitter.com/cRbSlqoqvN
— المستشار .. (@Advisor2021) August 14, 2023