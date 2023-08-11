لحظة تقدم السديس لإكمال صلاة الجمعة بدلًا من ماهر المعيقلي

تعرض الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام إلى حالة إعياء وتعب مفاجئ خلال أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، لدرجة أنه لم يستطع إكمال صلاة الجمعة، فيما أم الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المصلين واستكمل الصلاة.

صلاة الجمعة

ووثق مقطع فيديو متداول ونشرته قناة العربية، لحظات بدء الصلاة حيث كان يؤم المصلين في البداية الشيخ ماهر المعيقلي عقب إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وبعد أن تلا آيات قليلة من الذكر الحكيم، لم يستطع إكمال صلاة الجمعة، ثم أم المصلين الشيخ عبدالرحمن السديس واستكمل الصلاة.

تفاعل ودعوات

في السياق ذاته، حظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع عبر منصة إكس، وانهالت الدعوات بين المواطنين، سائلين المولى أن يحفظ المعيقلي ويمتعه الله بثوب الصحة والعافية.