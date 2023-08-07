لحظة تقديم نجوم الأندية في حفل تدشين دوري روشن

قُدم نجوم أندية الدوري السعودي للمحترفين في حفل تدشين دوري روشن للموسم الجديد 2023/2024.

ودخل النجم البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد الحفل حاملًا كأس البطولة الذي يتوج به الفائز في الموسم الجديد.

وتواجد في حفل نجوم أندية الرياض ” الصاعد حديثًا” والأهلي الصاعد من دوري يلو بجانب نجوم أندية الوحدة والطائي والاتحاد والهلال والنصر.

وكان نادي الاتحاد تُوج باللقب لأول مرة منذ عام 2009 وذلك بعد منافسة قوية مع أندية النصر والهلال والشباب وذلك في الموسم الماضي 2022/2023.

حفل تدشين دوري روشن

وانطلق حفل تدشين دوري روشن في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

لحظة دخول مدرب ولاعبي النادي الأهلي في حفل ⁧#دوري_روشن_السعودي🇸🇦🏆#SSC pic.twitter.com/0S00RH3hEc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 7, 2023

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.