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فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
المواطن - فريق التحرير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والصين بفيديو لوزيرة الخزانة الأمريكية وهي تأكل وجبة سامة في الصين، وانتشر هاشتاغ “أول وجبة لوزير الخزانة الأمريكية في الصين”،عبر موقع ويبو الشهير في الصين.

وزيرة أمريكية تتناول وجبة سامة

وكانت وجبة وزيرة الخزانة جانيت يلين مسمومة على ما يبدو، قد تناولت الوزيرة طبق فطر يدعى ” جيان شو كينغ” أو “انظر لليد الزرقاء”، في أحد المطاعم الشهيرة في البلاد، ليتبين لاحقاً بعد أن انتشرت المقاطع المصورة لها على مواقع التواصل، أن ما أكلته عبارة عن فطر قد يكون ساماً، وله مفعول مهلوس.

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وأكدت يلين لاحقًا أنها وأياً من فريقها لم يتأثروا بالطبق، وفق ما نقلت شبكة CNN. كما أوضحت ضاحكة أنها علمت بأثر هذا الفطر لاحقًا.

تعليق صيني

في حين شارك القنصل العام الصيني في نيويورك، مقابلة الوزيرة الأمريكية عبر حسابه في منصة “X” تويتر سابقًا، مؤكداً أنه من حسن حظ يلين أن المطعم طبخ الفطر بشكل جيد.

كما علق ضاحكاً، معتبرًا أن هذا الطبق تحول إلى علامة مسجلة باسم الوزيرة، ساهمت في شهرة المطعم على ما يبدو!

فطر مهلوس

والطبق المثير للريبة هذا مصنوع من فطر “لانماوا اسياتيكا”، الذي تتحول أجزاء منه إلى اللون الأزرق عند تقطيعه، وقد يكون ساماً إذا لم يُطهَ بشكل جيد.

فيما أوضح الطبيب بيتر مورتيمر ، الأستاذ في معهد كونمينغ للنباتات أن فطر لانماوا سام، لأن له أثارا مهلوسة. إلا أنه أضاف أن العلماء لم يحددوا حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في تلك الهلوسة.

سبب الزيارة

يشار إلى أن يلين كانت زارت بكين مطلع الشهر الماضي (يوليو) بزيارة استغرقت أربعة أيام، وهي الثانية لمسؤول أمريكي رفيع في الفترة الأخيرة، من بحث العلاقات بين القوتين المتنافستين.

أتت تلك الزيارة فيما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً في حدة التوتر بين البلدين، مع اعتبار الإدارة الأميركية أن الصين تشكّل تهديداً بارزاً لها.

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