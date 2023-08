لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والصين بفيديو لوزيرة الخزانة الأمريكية وهي تأكل وجبة سامة في الصين، وانتشر هاشتاغ “أول وجبة لوزير الخزانة الأمريكية في الصين”،عبر موقع ويبو الشهير في الصين.

وكانت وجبة وزيرة الخزانة جانيت يلين مسمومة على ما يبدو، قد تناولت الوزيرة طبق فطر يدعى ” جيان شو كينغ” أو “انظر لليد الزرقاء”، في أحد المطاعم الشهيرة في البلاد، ليتبين لاحقاً بعد أن انتشرت المقاطع المصورة لها على مواقع التواصل، أن ما أكلته عبارة عن فطر قد يكون ساماً، وله مفعول مهلوس.

وأكدت يلين لاحقًا أنها وأياً من فريقها لم يتأثروا بالطبق، وفق ما نقلت شبكة CNN. كما أوضحت ضاحكة أنها علمت بأثر هذا الفطر لاحقًا.

US #Treasury Secretary Janet Yellen admitted that she "was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties", as she ordered four portions of Jian Shou Qing mushroom in her first meal of her trip to #China . Thankfully the restaurant properly cooked the mushroom.… pic.twitter.com/YWSbsmUNXB

— Huang Ping 黄屏 (@CGHuangPingNY) August 16, 2023