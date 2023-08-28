لحظة تنبأ فيها قائد فاغنر بقتله على متن طائرة

مازال حادث مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، على متن الطائرة، يحمل الكثير من المفاجآت، بعد أيام من تأكيد مقتله في حادثة سقوط الطائرة التي وقعت الأربعاء شمال العاصمة موسكو.

قائد فاغنر توقع قتله

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع مصور قديم لقائد فاغنر يتحدث فيها عن احتمال اغتياله على متن طائرة، ونشرت الصحيفة المقاطع المصورة تحت عنوان “هذه هي اللحظة التي تنبأ فيها يفغيني بريغوجين بموته الدرامي”.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره مجددًا، قائد فاغنر وهو يوجه انتقادات حادة للقيادة الروسية قبل أن يحذر بشكل صادم بأنه قد يُقتل في حادث تحطم طائرة.

مقطع فيديو لقائد فاغنر

وفي مقطع الفيديو الذي ظهر مؤخراً لبريغوجين، قال بريغوجين لكبار الضباط في روسيا: “من الأفضل أن تقتلوني”، ولوح بشكل مباشر إلى احتمالية اغتياله قبل أربعة أشهر من إعلان مقتله. وشبه قائد فاغنر روسيا في عهد فلاديمير بوتين بطائرة على شفا كارثة يمكن أن تنهار في السماء.

وأُعلن مقتل بريغوجين الأسبوع الماضي بعد أن انفجرت طائرته الخاصة في السماء، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، أمس الأحد.

تأكيد مقتل بريغوجين

وحسب “روسيا اليوم”، قالت لجنة التحقيق الروسية اليوم، الأحد، إنه بناءً على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا مصرعهم في الطائرة التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها إنه “في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجزيئية”.

وأضافت: “وفقًا لنتائج هذه الفحوص تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، وتتوافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة” في الرحلة المنكوبة.