لحظة حصار الكونجرس الأمريكي بسيارات الشرطة بعد إطلاق النار

شهد محيط مبنى الكابيتول الأمريكي، حالة من الذعر والفزع بمجرد الإبلاغ عن سماع إطلاق نار خارج المبنى، فيما يبحث رجال الشرطة عن مطلق النار المحتمل في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الأربعاء، بأنه تم إغلاق مبنى مكتب مجلس الشيوخ، وطُلب من الموظفين الاختباء بعد الاتصال بالشرطة، ولازالت شرطة الكونجرس تبحث عن مطلق نار نشط محتمل في الكابتيول.

وقالت شرطة الكابيتول، عبر تغريدة لها بموقع “إكس” المعروف بتويتر سابقًا، إنه بعد ظهر الأربعاء في الساعة 2.45 مساءً، قام ضباطنا بعملية تمشيط لمباني مكاتب مجلس الشيوخ بعد ورود مكالمة طارئة تفيد بسماع إطلاق نار، وأضافت الشرطة الأمريكية، في بيانها عبر تويتر، “يرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق، وسنواصل التواصل مع الجمهور هناك بموقع الحادث”.

