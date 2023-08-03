لحظة سقوط طائرة بشارع مزدحم بنيجيريا غرامات مالية على 13 وكالة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية رحيل مرتضى منصور يضع الزمالك في أزمتين مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم مؤسسات السوق المالية تسجل أرقامًا قياسية في عام 2022 هداد يحرز لقب الشوط الرئيسي في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
وثق مقطع فيديو متداول لقطات مثيرة لسقوط طائرة ركاب مدنية في شارع مزدحم في نيجيريا.
وأظهر الفيديو الذي سجلته الكاميرا، لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.
من جهته، قال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري: إن “طائرة من طراز (جابيرو جي 430) كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية على متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي”.
وأردف: “أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا”.
فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، “وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج”. وفقًا لمكتب التحقيقات.
ووثقت المشاهد الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه ونقلا إلى المستشفى.