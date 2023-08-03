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خرج الطيار وصديقه أحياء من بين الحطام

لحظة سقوط طائرة بشارع مزدحم بنيجيريا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
لحظة سقوط طائرة بشارع مزدحم بنيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات مثيرة لسقوط طائرة ركاب مدنية في شارع مزدحم في نيجيريا.

وأظهر الفيديو الذي سجلته الكاميرا، لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.

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رحلة تجريبية

من جهته، قال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري: إن “طائرة من طراز (جابيرو جي 430) كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية على متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي”.

وأردف: “أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا”.

الطيار يخرج من بين الحطام

فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، “وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج”. وفقًا لمكتب التحقيقات.

ووثقت المشاهد الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه ونقلا إلى المستشفى.

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