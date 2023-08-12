وأعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم الطائرة الروسية في منطقة خالية من السكان، أثناء قيامها برحلة تدريبية في كاليننغراد.

قد يهمّك أيضاً
“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

“عِلم” تقر توزيع 233 مليون ريال أرباحاً نقدية بنسبة 30%

إدوارد ميندي: سنجعل الجمهور السعودي فخورًا بنا

إدوارد ميندي: سنجعل الجمهور السعودي فخورًا بنا

وتقع كاليننغراد كمنطقة ضمن الكيان الفيدرالي الروسي كاليننغراد أوبلاست، وهي أرض حبيسة تحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.

وفاة طاقم الطائرة

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان، اليوم السبت، إن الحادث أدى أيضًا إلى وفاة طاقم الطائرة.

وأضافت أن “الرحلة التدريبية كانت بلا ذخيرة، والمعلومات الأولية تشير إلى أن عطلًا فنيًا تسبب بتحطم الطائرة”.