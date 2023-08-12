وأعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم الطائرة الروسية في منطقة خالية من السكان، أثناء قيامها برحلة تدريبية في كاليننغراد.

وتقع كاليننغراد كمنطقة ضمن الكيان الفيدرالي الروسي كاليننغراد أوبلاست، وهي أرض حبيسة تحيط بها بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.

لحظة سقوط طائرة حربية روسية من طراز "سو 30" غربي #روسيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/u705Te1GiF — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 12, 2023

وفاة طاقم الطائرة

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية في بيان، اليوم السبت، إن الحادث أدى أيضًا إلى وفاة طاقم الطائرة.

وأضافت أن “الرحلة التدريبية كانت بلا ذخيرة، والمعلومات الأولية تشير إلى أن عطلًا فنيًا تسبب بتحطم الطائرة”.