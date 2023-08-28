Icon

قصة سجين من ترويج المخدرات للقضبان: فقدت أهم شيء بالحياة Icon ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول Icon الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول Icon جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية Icon موعد مباريات الدوري السعودي غدًا Icon سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال Icon ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر Icon مسلح يتحصن في جامعة نورث كارولينا والشرطة تحاصر Icon أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي Icon أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اختلال توازن في الهواء بسبب الطقس السيئ

لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة أثناء رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، التي شهدت اضطرابات جوية وعاصفة شديدة.

لحظة رعب ركاب الطائرة

وكشف مقطع الفيديو، نشرته “ديلي ميل”، لحظة صراخ الركاب داخل الطائرة أثناء انحراف الطائرة عن مساره، خلال اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

قد يهمّك أيضاً
هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج

هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج

بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

بدء تموين سفن الخط الملاحي في قناة السويس بالميثانول الأخضر

وشعر الركاب بخوف كبير على حياتهم، بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

لحظات اختلال توازن الطائرة

ونشرت إستيلا أورتس، إحدى المسافرات على متن الطائرة، مقطع فيديو للرحلة عبر إنستجرام.

وأظهرت اللقطات الطائرة اهتزاز الطائرة بصورة مخيفة؛ مما أدى إلى اختلال توازنها في الجو، بينما يتشبث الركاب الخائفون بمقاعدهم؛ مما تسبب في صراخ الناس والبكاء.

عاصفة إسبانية

تعرضت مناطق شمال شرق إسبانيا، وكذلك مايوركا، لرياح بلغت سرعتها 75 ميلًا في الساعة وأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ مما أجبر بعض العائلات على الفرار للنجاة بحياتهم وتقطعت السبل بآخرين في الجزيرة مع إلغاء معظم الرحلات الجوية.

تعرضت جزيرة مايوركا الإسبانية، أمس الأحد، لأمطار كثيفة وعواصف شديدة اقتلعت الأشجار وقذفت الحطام في الهواء. وجلبت العواصف منخفضًا جويًّا بعد رابع موجة ارتفاع للحرارة في إسبانيا هذا الصيف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم