لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة أثناء رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، التي شهدت اضطرابات جوية وعاصفة شديدة.

وكشف مقطع الفيديو، نشرته “ديلي ميل”، لحظة صراخ الركاب داخل الطائرة أثناء انحراف الطائرة عن مساره، خلال اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

وشعر الركاب بخوف كبير على حياتهم، بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

A flight to Mallorca was hit by severe turbulence after getting caught up in a powerful storm.

The pilot said the plane was thrown around by cross winds of 80mph 👇

