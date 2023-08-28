لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية

أظهر مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة أثناء رحلة جوية متجهة إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، التي شهدت اضطرابات جوية وعاصفة شديدة.

لحظة رعب ركاب الطائرة

وكشف مقطع الفيديو، نشرته “ديلي ميل”، لحظة صراخ الركاب داخل الطائرة أثناء انحراف الطائرة عن مساره، خلال اقترابها من الجزيرة الإسبانية التي كانت تتعرض لعاصفة شديدة.

وشعر الركاب بخوف كبير على حياتهم، بينما كانت الطائرة تحلق من أليكانتي في جنوب إسبانيا إلى جزيرة البليار في البحر الأبيض المتوسط.

A flight to Mallorca was hit by severe turbulence after getting caught up in a powerful storm. The pilot said the plane was thrown around by cross winds of 80mph 👇 See more: https://t.co/TSjhAA1pCN pic.twitter.com/Uf7dCTlx6U — Sky News (@SkyNews) August 28, 2023

لحظات اختلال توازن الطائرة

ونشرت إستيلا أورتس، إحدى المسافرات على متن الطائرة، مقطع فيديو للرحلة عبر إنستجرام.

وأظهرت اللقطات الطائرة اهتزاز الطائرة بصورة مخيفة؛ مما أدى إلى اختلال توازنها في الجو، بينما يتشبث الركاب الخائفون بمقاعدهم؛ مما تسبب في صراخ الناس والبكاء.

عاصفة إسبانية

تعرضت مناطق شمال شرق إسبانيا، وكذلك مايوركا، لرياح بلغت سرعتها 75 ميلًا في الساعة وأمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ مما أجبر بعض العائلات على الفرار للنجاة بحياتهم وتقطعت السبل بآخرين في الجزيرة مع إلغاء معظم الرحلات الجوية.

تعرضت جزيرة مايوركا الإسبانية، أمس الأحد، لأمطار كثيفة وعواصف شديدة اقتلعت الأشجار وقذفت الحطام في الهواء. وجلبت العواصف منخفضًا جويًّا بعد رابع موجة ارتفاع للحرارة في إسبانيا هذا الصيف.