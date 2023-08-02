Icon

لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري Icon اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر Icon انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار Icon ترشيح 11551 لإجراء المقابلة الشخصية لشغل الوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد Icon السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة Icon سرعة بديهة مواطن تنقذ طفلًا من حالة دهس وشيك بالجوف Icon ترامب: علمت أن لائحة اتهام جديدة ستوجه لي الليلة Icon لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تعزز علاقة المستفيدين بمقدمي الخدمة Icon رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس حتى مساء الغد Icon تحذير من السفر لليونان وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد

لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تسببت الأمطار التي خلفها إعصار دوكسوري في غرق مطار بكين داشينغ الدولي، فيما فرض إعصار دوكسوري حالة تأهب قصوى في بكين وعدد من مناطق الصين.

غرق مطار بكين

وأظهرت لقطات، تداولتها وسائل الإعلام العالمية، غرق مطار بكين بمياه الأمطار، ووضعت الصين جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا

السديس: ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي تعكس دعم القيادة للحرمين

السديس: ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي تعكس دعم القيادة للحرمين

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالًا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانشي في الشمال.

تحذيرات من الأمطار

وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحذير من الأمطار الغزيرة وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أنّ المتساقطات محليًّا قد تتجاوز 60 سنتمترًا.

وفي بكين، أغلق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة السبت الماضي تحسبًا لحدوث فيضانات، حسبما أعلنت البلدية، فيما هطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق في بكين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول فيها حتى الثلاثاء. وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تكون أكثر غزارة من تلك التي حدثت في تموز/ يوليو 2012 وتسببت بوفاة 79 شخصًا جراء فيضانات غير مسبوقة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وفي نفس السياق أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاى “المعروف دوليًّا باسم دوكسورى” إلى 25 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة- حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس- سي بي إن” الفلبينية- أن 52 شخصًا أصيبوا وما زال 23 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم