لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري

تسببت الأمطار التي خلفها إعصار دوكسوري في غرق مطار بكين داشينغ الدولي، فيما فرض إعصار دوكسوري حالة تأهب قصوى في بكين وعدد من مناطق الصين.

غرق مطار بكين

وأظهرت لقطات، تداولتها وسائل الإعلام العالمية، غرق مطار بكين بمياه الأمطار، ووضعت الصين جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالًا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانشي في الشمال.

Rains from Typhoon Doksuri has caused flooding at Beijing Daxing International Airport 👇 See more: https://t.co/7AhCP85rIq pic.twitter.com/XwC7CblK01 — Sky News (@SkyNews) August 1, 2023

تحذيرات من الأمطار

وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحذير من الأمطار الغزيرة وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أنّ المتساقطات محليًّا قد تتجاوز 60 سنتمترًا.

وفي بكين، أغلق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة السبت الماضي تحسبًا لحدوث فيضانات، حسبما أعلنت البلدية، فيما هطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق في بكين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول فيها حتى الثلاثاء. وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تكون أكثر غزارة من تلك التي حدثت في تموز/ يوليو 2012 وتسببت بوفاة 79 شخصًا جراء فيضانات غير مسبوقة.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وفي نفس السياق أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاى “المعروف دوليًّا باسم دوكسورى” إلى 25 قتيلًا.

وأوضحت اللجنة- حسبما ذكرت قناة “إيه بي إس- سي بي إن” الفلبينية- أن 52 شخصًا أصيبوا وما زال 23 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد.