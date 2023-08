لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري

تسببت الأمطار التي خلفها إعصار دوكسوري في غرق مطار بكين داشينغ الدولي، فيما فرض إعصار دوكسوري حالة تأهب قصوى في بكين وعدد من مناطق الصين.

وأظهرت لقطات، تداولتها وسائل الإعلام العالمية، غرق مطار بكين بمياه الأمطار، ووضعت الصين جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة ويتحرك شمالًا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانشي في الشمال.

Rains from Typhoon Doksuri has caused flooding at Beijing Daxing International Airport 👇

