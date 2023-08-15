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بلغت مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع

لحظة مقتل وإصابة 28 في انفجار محطة وقود بداغستان

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
لحظة مقتل وإصابة 28 في انفجار محطة وقود بداغستان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لانفجار في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان الروسية محج قلعة.

مقتل وإصابة 28

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أدى الانفجار إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

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وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق في داغستان امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة. وتبلغ مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.

وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار؛ بسبب مخاطر حدوث انفجار ثانٍ.

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