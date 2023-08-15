لحظة مقتل وإصابة 28 في انفجار محطة وقود بداغستان

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لانفجار في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان الروسية محج قلعة.

مقتل وإصابة 28

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أدى الانفجار إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي أن الحريق في داغستان امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة. وتبلغ مساحة الحريق بعد الانفجار 500 متر مربع.

وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار؛ بسبب مخاطر حدوث انفجار ثانٍ.