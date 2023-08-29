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تم اعتقال مالك الأسد

لحظة هروب أسد من سيارة خاصة في شوارع باكستان

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
لحظة هروب أسد من سيارة خاصة في شوارع باكستان
المواطن - فريق التحرير

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فر أسد بالغ من سيارة خاصة، وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوب باكستان، وأثار الرعب بين المواطنين لساعتين قبل الإمساك به، وفقًا لما ذكرته الشرطة الباكستانية.

فر أثناء انتقاله

وأفاد بيان الشرطة بأن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في الطريق الرئيسي للمدينة الساحلية المزدحمة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

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وذكر مفتش الحياة البرية في باكستان مختيار سومرو: هرعت فرقنا إلى هنا على الفور.. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن، وفقًا لرويترز.

ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.

وأوضحت إدارة الحياة البرية أن الأسد نقل إلى مجمعها حيث تم حظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.

اعتقال مالك الأسد

من جهته، ذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نذير في بيان: تم اعتقال مالك الأسد وسيتم رفع قضية ضده.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة، فإن المنطقة شهدت زحامًا كثيفًا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث وتجمع الحشود لمشاهدة الأسد.

ويعد الاحتفاظ بالقطط البرية كحيوانات أليفة أمرًا شائعًا في باكستان، حيث من المعروف أن رجال الأعمال الأثرياء يديرون حدائق حيوانات خاصة ويعرضون الحيوانات للجمهور أحيانًا.

جدير بالذكر أنه وفي عام 2017 ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل أخذ أسده الأليف في رحلة ليلية في شوارع كراتشي.

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