لحظة هطول الأمطار الغزيرة مع الصواعق الرعدية بالمدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان للسيول، وسط حالة مناخية غير مستقرة بالسعودية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، هطول الأمطار الغزيرة على المدينة المنورة ما أدى إلى جريان السيول، وسط ظهور صاعقة رعدية في السماء في مشهد يخطف القلوب.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حارًا على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.