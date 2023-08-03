لحظة وصول ترامب للمحكمة في واشنطن

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى محكمة فدرالية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

بانتظاره حشود الصحافيين

ويتوقع أن يدفع ترامب المرشح الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الحزب لجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، ببراءته.

ووصل موكبه إلى المحكمة حيث كانت بانتظاره حشود من الصحافيين.

وفي السابق، توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، سيتم إلقاء القبض على الرئيس السابق ومحاكمته في محكمة اتحادية على بعد أمتار من مبنى الكابيتول الأمريكي الذي اقتحمه أنصاره في 6 يناير 2021، فيما وصفه المدعون بأنه “تتويج للمؤامرة” المزعومة.

ومن المتوقع أن يقر ترامب البالغ من العمر 77 عامًا بأنه بريء في جلسة استماع من المقرر أن تبدأ في الساعة 4:00 مساء بالتوقيت المحلي أمام قاضي الصلح موكسيلا أوبادييايا.

وتعد الاتهامات بأن ترامب وستة متآمرين لم يتم الإعلان عنهم بالتآمر لقلب انتخابات 2020 هي ثالث لائحة اتهام جنائية للرئيس السابق منذ مارس، وأخطر القضايا التي تهدد بعرقلة محاولته للبيت الأبيض في 2024.