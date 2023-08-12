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لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
لحظة وصول نائب أمير مكة لنهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لحضور نهائي كأس الملك سلمان للأندية بين فريقي الهلال والنصر في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

 

وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين انتهى بالتعادل السلبي.

ويتوج الفائز بالبطولة بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، حيث يسعى النصر للفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه، بينما يريد الهلال الفوز باللقب الثالث.

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