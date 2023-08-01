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إثر توقف في عضلة القلب

لحظة وفاة شاب مصري في حفل خطوبته

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
لحظة وفاة شاب مصري في حفل خطوبته
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأخيرة في حياة شاب مصري توفي أثناء حفل خطوبته بالقاعة الفرنسية نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد المصرية

تفاصيل الحادثة

وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو الشاب سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل 22 عامًا، والشهير بـ “صهيب خالد” وهو يرقص مع خطيبته الرقصة الأخيرة قبل دقائق من سقوطه على أرض القاعة إثر توقف في عضلة القلب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أحضان والده وأصدقائه.

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وكان مستشفى السلام بورسعيد قد استقبل الشاب جثة هامدة.

تشييع الجثمان

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بدفنها وقد شيع جثمانه الآلاف من أهالي بورسعيد من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة نطاق حي الزهور.

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