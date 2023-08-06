لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا

في مشهد مؤثر توفي مؤذن مسجد فلسطين بقطاع غزة، أبو هيثم السويركي، فجرًا بعد أن فتح المسجد وأذن أذان الفجر الأول.

لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين

وأظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره عبر كاميرا مراقبة مثبتة بالمسجد، السويركي وهو يدخل إلى المسجد قبل أذان الفجر، ليرفع أذان الفجر الأول ويقوم بصلاة قيام الليل.

وبعد فراغه من الصلاة، توجه صوب كرسي وجلس عليه ليبدأ في تلاوة القرآن الكريم، قبل أن يغفو في سلام ويسقط متوفيًا بعد أن كان منتظرًا صلاة الفجر.

حسن الخاتمة

وتفاعل رواد موقع “إكس” مع الفيديو، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقهم الله حسن الخاتمة مثله.

وقال أحمد رامز: “ما أجملها من خاتمة فأحسن يا رب خاتمتنا”، وأضاف محمد الخواجة: “لم يسقط القرآن الكريم ولا يسقط صاحبه”.

ولفت عبدالله الأسمراوي: “غفر الله ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى عظم الله أجر أهله وأحسن عزاءهم ورحم موتاهم”.