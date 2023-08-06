لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة فرانك كيسيه البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية إحصائية تُحفز سيكو فوفانا للتألق مع النصر باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع
في مشهد مؤثر توفي مؤذن مسجد فلسطين بقطاع غزة، أبو هيثم السويركي، فجرًا بعد أن فتح المسجد وأذن أذان الفجر الأول.
وأظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره عبر كاميرا مراقبة مثبتة بالمسجد، السويركي وهو يدخل إلى المسجد قبل أذان الفجر، ليرفع أذان الفجر الأول ويقوم بصلاة قيام الليل.
وبعد فراغه من الصلاة، توجه صوب كرسي وجلس عليه ليبدأ في تلاوة القرآن الكريم، قبل أن يغفو في سلام ويسقط متوفيًا بعد أن كان منتظرًا صلاة الفجر.
وتفاعل رواد موقع “إكس” مع الفيديو، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقهم الله حسن الخاتمة مثله.
وقال أحمد رامز: “ما أجملها من خاتمة فأحسن يا رب خاتمتنا”، وأضاف محمد الخواجة: “لم يسقط القرآن الكريم ولا يسقط صاحبه”.
ولفت عبدالله الأسمراوي: “غفر الله ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى عظم الله أجر أهله وأحسن عزاءهم ورحم موتاهم”.