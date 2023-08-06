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أذن الأذان الأول وصلى قيام الليل

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد مؤثر توفي مؤذن مسجد فلسطين بقطاع غزة، أبو هيثم السويركي، فجرًا بعد أن فتح المسجد وأذن أذان الفجر الأول.

لحظة وفاة مؤذن مسجد فلسطين

وأظهر مقطع فيديو متداول تم تصويره عبر كاميرا مراقبة مثبتة بالمسجد، السويركي وهو يدخل إلى المسجد قبل أذان الفجر، ليرفع أذان الفجر الأول ويقوم بصلاة قيام الليل.

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وبعد فراغه من الصلاة، توجه صوب كرسي وجلس عليه ليبدأ في تلاوة القرآن الكريم، قبل أن يغفو في سلام ويسقط متوفيًا بعد أن كان منتظرًا صلاة الفجر.

حسن الخاتمة

وتفاعل رواد موقع “إكس” مع الفيديو، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يرزقهم الله حسن الخاتمة مثله.

وقال أحمد رامز: “ما أجملها من خاتمة فأحسن يا رب خاتمتنا”، وأضاف محمد الخواجة: “لم يسقط القرآن الكريم ولا يسقط صاحبه”.

ولفت عبدالله الأسمراوي: “غفر الله ورحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى عظم الله أجر أهله وأحسن عزاءهم ورحم موتاهم”.

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