لحظة وفاة مؤذن مسجد أثناء قراءته للقرآن الكريم بغزة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لوفاة مؤذن مسجد بوسط مدينة غزة على كرسيه، في أثناء قراءته للقرآن الكريم.

تفاصيل الوفاة

وأظهر المقطع الذي سجلته كاميرا المسجد، حضور المؤذن الحاج بسام السويركي أبو هيثم، باكرًا لصلاة فجر يوم أول أمس السبت، وفتح أبواب المسجد ورفع الأذان الأول لصلاة الفجر، ثم صلى ركعتين، وجلس يتلو القرآن على كرسيه إلى أن فارق الحياة، في أثناء تلاوته للقرآن منتظرًا صلاة الفجر.

وخيَّم الحزن على رواد المسجد والحي، الذي يقطن فيه أبو الهيثم لما يتمتع به من سمعه طيبة وحسن الخلق، وتواضعه وحبه الشديد للناس.

واعتاد المؤذن أبو الهيثم منذ سنوات، رفع الآذان في المسجد والإشراف عليه، والاعتناء بالمصاحف وكل ما يتعلق بعمارة المسجد، وعرف عنه محبته لصلاة الجماعة ورفع الأذان، وعُرف عنه السمعة الحسنة والحرص الشديد على العبادات والطاعة وفعل الخيرات.

وعمل أبو الهيثم مدرسًا للغة الإنجليزية في إحدى المدارس بمدينة غزة لسنوات طويلة، ثم مشرفًا لمادة اللغة الإنجليزية، إلى أن أحيل للتقاعد بعد بلوغه سن الـ60 عامًا، ليفرغ نفسه بعدها للأذان وعمارة المسجد، إلى أن توفاه الله خلال تلاوة القرآن.