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أمسكه بقدميه بطريقة محكمة

لص بدون ذراعين على كرسي متحرك يسرق محلًا ويهدد بائعه بمسدس

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
لص بدون ذراعين على كرسي متحرك يسرق محلًا ويهدد بائعه بمسدس
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، رجلًا لا يمتلك ذراعين ويقوم بعملية سطو مسلح على أحد المحلات.

إمساك المسدس بأقدامه

ورصد الفيديو، الرجل الذي لا يملك ذراعين ويجلس على كرسي متحرك، لكنه يهدد البائع باستخدام المسدس بشكل خطير.

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وأمسك الرجل المسدس عن طريق أقدامه بإحكام، حيث صوبه نحو الأشخاص المتواجدين في المحل، من أجل إحضار الشيء المراد أخذه.

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