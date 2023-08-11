ماهر المعيقلي بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة أثناء صلاة الجمعة

اطمأن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على صحة إمام وخطيب صلاة الجمعة الشيخ ماهر المعيقلي والذي تعرض لعارض صحي بسيط. ودعا السديس الله سبحانه أن يمن على الشيخ المعيقلي بتمام الصحة والعافية.

حالة ماهر المعيقلي

بدوره أكد المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي أن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

وقال متحدث الرئاسة: بيانًا لما حدث اليوم 24 محرم 1445 هـ خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث ألم بفضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فالمشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.