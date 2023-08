لغز منزل أحمر وحيد نجا من حرائق هاواي

أثار منزل أحمر في مدينة لاهاينا غرب جزيرة ماوي حيرة كل من شاهده، بعدما نجا من حرائق مرعبة في ولاية هاواي الأمريكية حيث قضت الحرائق على آلاف المنازل والسيارات.

وعبر مواقع التواصل، انتشرت صورة ذلك المنزل بشكل كبير، ليثير التساؤلات حول أسباب نجاته من الحرائق، فقد بدا البيت المكون من طابقين سالماً بجدرانه البيضاء، منتصباً دون خدش، وسط محيط محترق في مشهد أشبه بالكابوس.

ولفتت الصورة إلى أن بعض الأشجار حول المنزل الصامد، نجحت في اجتياز الحريق، ما أثار حيرة كل من شاهده، وأطلق عليه العديد من المعلقين على مواقع التواصل عبارة “البيت الأحمر الذي نجا من حرائق هاواي”.

من جهتها، أوضحت باتي تامورا، التي تمتلك عائلتها هذا البيت “الأسطوري” إن الفضل في بقائه يعود إلى جدرانه الخرسانية السميكة التي لا تحترق.

كما أضافت السيدة البالغة من العمر 67 عاماً، لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” أن المنزل بناه جدها، الذي كان يعمل في مصنع سكر قريب، في الخمسينيات من القرن الماضي، بهدف الاستمتاع بتقاعده، وأوضحت أنه “بنى المنزل من الإسمنت بسبب الحشرات والعفن الجاف المنتشر في هاواي”.

يشار إلى أن حرائق هاواي اشتعلت في الثامن من أغسطس الحالي في الأراضي العشبية بقاعدة بركان تنحدر إلى مدينة لاهاينا ما أسفر عن مقتل 110 أشخاص وتدمير أو إلحاق أضرار بحوالي 2200 مبنى.

This red house is the only survivor in this neighborhood that burned completely on the island of “Maui”, in the US state of Hawaii, in which fires broke out, destroying thousands of homes and cars, destroying property, and killing more than 100 people.

