لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص

قامت سلطات كوريا الجنوبية بإجلاء أكثر من 10000 شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات، بعدما اجتاحت العاصفة الاستوائية خانون البلاد.

وأجلت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أكثر من عشرة آلاف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة بالفيضانات مع اجتياح عاصفة خانون الاستوائية شبه الجزيرة، بعد أن ضربت جنوب اليابان خلال الأسبوع الماضي، بحسب “رويترز”.

وبعدما اجتاحت العاصفة خانون اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية حيث لامست البر قرابة الساعة 9,30 (00,30 ت غ). وتحولت من إعصار إلى عاصفة استوائية، ووصلت خانون إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي، وكانت متجهة نحو العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

يمكن أن تضرب العاصفة خانون أيضًا عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الجيش والحزب الحاكم قد تلقيا أوامر بإعداد تدابير للتخفيف من آثار الفيضانات وإنقاذ المحاصيل.

وقالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية، إنه تم إلغاء حوالي 350 رحلة جوية و 410 خطوط قطار، وتم نقل أكثر من 10 آلاف شخص إلى أماكن آمنة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

South Korea authorities evacuated more than 10,000 people and closed schools in flood-hit areas as tropical storm Khanun swept over the peninsula, after lashing southern Japan with heavy rain over the past week https://t.co/kk6lNrfU32 pic.twitter.com/HCUMvVgZ8U

— Reuters (@Reuters) August 10, 2023