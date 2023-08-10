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بعد أن ضربت جنوب اليابان خلال الأسبوع الماضي

لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
لقطات اجتياح العاصفة خانون لكوريا الجنوبية وإجلاء 10 آلاف شخص
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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قامت سلطات كوريا الجنوبية بإجلاء أكثر من 10000 شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة من الفيضانات، بعدما اجتاحت العاصفة الاستوائية خانون البلاد.

إجلاء عشرات الآلاف

وأجلت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أكثر من عشرة آلاف شخص وأغلقت المدارس في المناطق المتضررة بالفيضانات مع اجتياح عاصفة خانون الاستوائية شبه الجزيرة، بعد أن ضربت جنوب اليابان خلال الأسبوع الماضي، بحسب “رويترز”.

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وبعدما اجتاحت العاصفة خانون اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية حيث لامست البر قرابة الساعة 9,30 (00,30 ت غ). وتحولت من إعصار إلى عاصفة استوائية، ووصلت خانون إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي، وكانت متجهة نحو العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

توقف حركة القطارات والطائرات

يمكن أن تضرب العاصفة خانون أيضًا عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الجيش والحزب الحاكم قد تلقيا أوامر بإعداد تدابير للتخفيف من آثار الفيضانات وإنقاذ المحاصيل.

وقالت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية، إنه تم إلغاء حوالي 350 رحلة جوية و 410 خطوط قطار، وتم نقل أكثر من 10 آلاف شخص إلى أماكن آمنة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

أمطار ورياح قوية

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت ما يصل إلى 60 ملم (2.36 بوصة) من الأمطار في الساعة في بعض بلدات الساحل الشرقي، وأقصى سرعة للرياح 126 كيلومترًا في الساعة، في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد.

كانت عاصفة خانون تمر بمقاطعة شمال تشونغ تشونغ بوسط كوريا الجنوبية حتى الساعة 16:30 مساءً. (0730 بتوقيت جرينتش)، حيث ارتفعت سرعته قليلاً حيث تحرك شمالاً بسرعة 31 كم في الساعة (19 ميلاً في الساعة) باتجاه منطقة سيول الكبرى.

إغلاق المدارس

وقال كيم وي جيونج ، البالغ من العمر 33 عامًا، موظف في مكتب يعيش في العاصمة لـ “رويترز”: “إنني قلق من أن الناس الذين يعيشون في الأراضي المنخفضة أو يكسبون قوت يومهم من الزراعة وصيد الأسماك سوف يعانون من آثار هذه العاصفة”.

وقالت وزارة التعليم إن ما يقرب من نصف المدارس، أي حوالي 1600 مدرسة، إما أغلقت أو تحولت إلى التعلم عن بعد بسبب العاصفة. تعرضت بعض المدارس في مقاطعة جانجون الساحلية الشرقية لفيضانات وانهيارات أرضية.

عدم وقوع ضحايا

ولم يسجل وقوع ضحايا الخميس بعد الظهر، بحسب وكالة يونهاب. ودعا رئيس الوزراء هان دوك سو السلطات المحلية إلى إجلاء جميع السكان من المناطق المعرضة للخطر، فيما طلبت وزارة الداخلية من السكان “الامتناع عن الخروج حتى انتهاء الإعصار”.

وصدرت إنذارات بحصول إعصار عبر أنحاء البلاد ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى صباح غد الجمعة قد تصل إلى 500 ملم في المناطق الساحلية في شمال شرق البلاد وما بين مئة ومئتي ملم في سيول ومحيطها.

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