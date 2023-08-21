لقطات اجتياح العاصفة هيلاري لجنوب أمريكا

ضربت العاصفة المدارية هيلاري، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة بعدما أغرقت الأمطار شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك. تحذيرات من العاصفة هيلاري

وانتشرت حالة من الفوضى في الرحلات الجوية وإلغاء الأحداث الرياضية، ومنها مباراة لوس أنجلوس ضد سينسيناتي ريدز التي كانت مقررة اليوم الاثنين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تأثيرات عاصفة هيلاري، بينما طالبت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم. وقوع قتيل واحد

توفي شخص واحد على الأقل في المكسيك، أمس الأحد، بعد أن جرفت سيارتهم شمال سانتا روزاليا في باجا كاليفورنيا بالمكسيك ، وفقًا لبيان للحكومة المكسيكية.

وذكر البيان أنه “تم نشر ثلاث سفن و35 قاربًا صغيرًا و138 مركبة وسبع سيارات إسعاف ومطبخ متنقل ومحطتين لمعالجة المياه وطائرتين وأربع مروحيات من البحرية المكسيكية لمساعدة السكان المدنيين في مناطق الكوارث”.

A road has collapsed in California due to Storm Hilary. The storm has brought "life-threatening" floods and record rainfall to the Golden State. Latest 👉 https://t.co/q1K3rFLyPS pic.twitter.com/zf7bKUBdET — Sky News (@SkyNews) August 21, 2023

انقطاعات الكهرباء في أمريكا

أعادت اللجنة الفيدرالية للكهرباء في المكسيك الطاقة إلى 80٪ من العملاء المتضررين في عدة ولايات، بعد أن ضرب إعصار هيلاري جنوب أمريكا. وقالت الشركة في بيان إن قرابة 380 ألف شخص تأثروا بالعاصفة، وانقطعت عنهم الكهرباء، وقالت إنه تمت إعادة الكهرباء إلى أكثر من 300 ألف شخص.

وتلقت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أكثر من 4000 مكالمة طوارئ، أمس الأحد واستجابت لحوالي 1800 حادث، نتيجة تأثيرات العاصفة. وكان من بين تلك الاستغاثات مساعدة خمس سيارات عالقة في تقاطع غمرته المياه في صن فالي.