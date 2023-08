لقطات اجتياح العاصفة هيلاري لجنوب أمريكا

توفي شخص واحد على الأقل في المكسيك، أمس الأحد، بعد أن جرفت سيارتهم شمال سانتا روزاليا في باجا كاليفورنيا بالمكسيك ، وفقًا لبيان للحكومة المكسيكية.

وذكر البيان أنه “تم نشر ثلاث سفن و35 قاربًا صغيرًا و138 مركبة وسبع سيارات إسعاف ومطبخ متنقل ومحطتين لمعالجة المياه وطائرتين وأربع مروحيات من البحرية المكسيكية لمساعدة السكان المدنيين في مناطق الكوارث”.

A road has collapsed in California due to Storm Hilary.

The storm has brought "life-threatening" floods and record rainfall to the Golden State.

