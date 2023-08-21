Icon

شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية Icon عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود Icon دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم Icon تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال Icon لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق Icon مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه Icon توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا Icon ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة Icon تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال Icon إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قطعت الكهرباء عن 300 ألف شخص

لقطات اجتياح العاصفة هيلاري لجنوب أمريكا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
لقطات اجتياح العاصفة هيلاري لجنوب أمريكا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

ضربت العاصفة المدارية هيلاري، ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة بعدما أغرقت الأمطار شبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك.

تحذيرات من العاصفة هيلاري

وتعد العاصفة هيلاري أول إعصار يصل إلى سواحل الولاية الأمريكية خلال 84 عاماً، الأمر الذي دفع السلطات لإصدار تحذيرات من احتمالات اللجوء لإجلاء بعض السكان.

قد يهمّك أيضاً
3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع

3 خطوات لعبور جسر الملك فهد عبر خدمة الرمز السريع

حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد

حارس الهلال بديل جروهي في الاتحاد

وانتشرت حالة من الفوضى في الرحلات الجوية وإلغاء الأحداث الرياضية، ومنها مباراة لوس أنجلوس ضد سينسيناتي ريدز التي كانت مقررة اليوم الاثنين، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تأثيرات عاصفة هيلاري، بينما طالبت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم.

وقوع قتيل واحد

توفي شخص واحد على الأقل في المكسيك، أمس الأحد، بعد أن جرفت سيارتهم شمال سانتا روزاليا في باجا كاليفورنيا بالمكسيك ، وفقًا لبيان للحكومة المكسيكية.

وذكر البيان أنه “تم نشر ثلاث سفن و35 قاربًا صغيرًا و138 مركبة وسبع سيارات إسعاف ومطبخ متنقل ومحطتين لمعالجة المياه وطائرتين وأربع مروحيات من البحرية المكسيكية لمساعدة السكان المدنيين في مناطق الكوارث”. 

انقطاعات الكهرباء في أمريكا

أعادت اللجنة الفيدرالية للكهرباء في المكسيك الطاقة إلى 80٪ من العملاء المتضررين في عدة ولايات، بعد أن ضرب إعصار هيلاري جنوب أمريكا. وقالت الشركة في بيان إن قرابة 380 ألف شخص تأثروا بالعاصفة، وانقطعت عنهم الكهرباء، وقالت إنه تمت إعادة الكهرباء إلى أكثر من 300 ألف شخص.

وتلقت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أكثر من 4000 مكالمة طوارئ، أمس الأحد واستجابت لحوالي 1800 حادث، نتيجة تأثيرات العاصفة. وكان من بين تلك الاستغاثات مساعدة خمس سيارات عالقة في تقاطع غمرته المياه في صن فالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم