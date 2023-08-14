لقطات اعتراض سلاح الجو البريطاني لقاذفتين روسيتين

اعترضت طائرتان من سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون، قاذفتين روسيتين من طراز بير، بعد أن هددتا المجال الجوي للمملكة المتحدة وسط توتر الأجواء بين موسكو ولندن.

مطاردة الطائرات الروسية

وانطلقت الطائرتان من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث لمطاردة طائرات حقبة الحرب الباردة التي أرسلتها قوات فلاديمير بوتين.

وجاءت اللقطات، التي نشرتها صحيفة “ذا صن” اليوم الاثنين، لإحدى الطائرات التي التقطت وهي تحلق إلى جانب قاذفة “الدب” الروسية بالقرب من اسكتلندا.

وتم دعم الطائرتين المقاتلتين بواسطة ناقلة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوييجر تحلق بجانبهما، وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن ناقلة فوييجر تم تحريكها، وظلت محمولة جوًا طوال مدة المهمة لتقديم التزود بالوقود جوًا، مما يضمن بقاء طائرات تايفون في الجو للفترة الممتدة اللازمة لإكمال مهمتها.

اعتراض قاذفتين روسيتين

وقال وزير الدفاع البريطاني البريطانية جيمس هيبي: “أطلق الطيارون بطائراتهم من طراز تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما في شمال جزر شيتلاند، استعدادًا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

ورصد سلاح الجو الملكي طائرات الدوريات البحرية الروسية من طراز Tu-142 Bear-F و Tu-142 Bear-J، المستخدمة في الاستطلاع والحروب المضادة للغواصات، وفقًا للوزارة.

توتر بين بريطانيا وروسيا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيانها، إن دخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة معلومات الطيران في المملكة المتحدة، وهي المنطقة التي تسيطر عليها المملكة المتحدة من المجال الجوي الدولي، يمكن أن تشكل خطرًا على الطائرات الأخرى لأن هذه الطائرات الروسية غالبًا لا تتحدث إلى مراقبة الحركة الجوية أو تقوم ببث رمز تعريفي يضمن أنها مرئية للمستخدمين الآخرين الجويين ومراقبي الحركة الجوية على الأرض.

وتابعت الوزارة أن طائرتي تايفون وفوييجر عادت إلى قاعدتها، مضيفة أنه تمت إعادة تزويد الطائرة بالوقود لتظل جاهزة للرد على أي تهديدات محتملة في المستقبل. وجاء الحادث وسط توترات مستمرة بين المملكة المتحدة وروسيا.

رصد حركة الطائرات والسفن الروسية

وسارعت طائرات F-16 الهولندية والدنماركية أيضًا لتعقب قاذفتين من طراز Bear اليوم كجزء من مهمة الناتو المشتركة.

غالبًا ما يتم رصد الطائرات والسفن الحربية الروسية بالقرب من المملكة المتحدة أثناء قيامها بمهام حول بحر الشمال والقطب الشمالي.

ومع ذلك ، فإن القوات البريطانية في حالة تأهب دائمًا للمراقبة والاعتراض إذا ضل رجال بوتين بعيدًا جدًا.