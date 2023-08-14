Icon

لقطات اعتراض سلاح الجو البريطاني لقاذفتين روسيتين Icon حرارة الصيف تؤثر على بيض المحلات بصورة طريفة: فقس! Icon 5 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon الأخدود يفاجئ الشباب ويتقدم بهدف بالشوط الأول Icon النصر يتفوق على الاتفاق بهدف ماني بالشوط الأول Icon 100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي Icon ترامب يواجه 78 تهمة جنائية في 3 قضايا مختلفة Icon توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق غدًا Icon تشيلسي يهزم ليفربول ويتعاقد مع كايسيدو رسميًا Icon كريستيانو رونالدو باللغة العربية: النصر بمن حضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد أن هددتا المجال الجوي للمملكة المتحدة

لقطات اعتراض سلاح الجو البريطاني لقاذفتين روسيتين

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
لقطات اعتراض سلاح الجو البريطاني لقاذفتين روسيتين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

اعترضت طائرتان من سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون، قاذفتين روسيتين من طراز بير، بعد أن هددتا المجال الجوي للمملكة المتحدة وسط توتر الأجواء بين موسكو ولندن.

مطاردة الطائرات الروسية

وانطلقت الطائرتان من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث لمطاردة طائرات حقبة الحرب الباردة التي أرسلتها قوات فلاديمير بوتين.

قد يهمّك أيضاً
5 آداب عند زيارة المسجد الحرام

5 آداب عند زيارة المسجد الحرام

عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا

عبدالمجيد الصليهم: كأس الملك سلمان للأندية إنجاز خاص لنا

وجاءت اللقطات، التي نشرتها صحيفة “ذا صن” اليوم الاثنين، لإحدى الطائرات التي التقطت وهي تحلق إلى جانب قاذفة “الدب” الروسية بالقرب من اسكتلندا.

وتم دعم الطائرتين المقاتلتين بواسطة ناقلة تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني فوييجر تحلق بجانبهما، وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن ناقلة فوييجر تم تحريكها، وظلت محمولة جوًا طوال مدة المهمة لتقديم التزود بالوقود جوًا، مما يضمن بقاء طائرات تايفون في الجو للفترة الممتدة اللازمة لإكمال مهمتها.

وقال وزير الدفاع البريطاني البريطانية جيمس هيبي: “أطلق الطيارون بطائراتهم من طراز تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، ومراقبتهما أثناء مرورهما في شمال جزر شيتلاند، استعدادًا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

ورصد سلاح الجو الملكي طائرات الدوريات البحرية الروسية من طراز Tu-142 Bear-F و Tu-142 Bear-J، المستخدمة في الاستطلاع والحروب المضادة للغواصات، وفقًا للوزارة.

توتر بين بريطانيا وروسيا

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيانها، إن دخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة معلومات الطيران في المملكة المتحدة، وهي المنطقة التي تسيطر عليها المملكة المتحدة من المجال الجوي الدولي، يمكن أن تشكل خطرًا على الطائرات الأخرى لأن هذه الطائرات الروسية غالبًا لا تتحدث إلى مراقبة الحركة الجوية أو تقوم ببث رمز تعريفي يضمن أنها مرئية للمستخدمين الآخرين الجويين ومراقبي الحركة الجوية على الأرض.

وتابعت الوزارة أن طائرتي تايفون وفوييجر عادت إلى قاعدتها، مضيفة أنه تمت إعادة تزويد الطائرة بالوقود لتظل جاهزة للرد على أي تهديدات محتملة في المستقبل. وجاء الحادث وسط توترات مستمرة بين المملكة المتحدة وروسيا.

رصد حركة الطائرات والسفن الروسية

وسارعت طائرات F-16 الهولندية والدنماركية أيضًا لتعقب قاذفتين من طراز Bear اليوم كجزء من مهمة الناتو المشتركة.

غالبًا ما يتم رصد الطائرات والسفن الحربية الروسية بالقرب من المملكة المتحدة أثناء قيامها بمهام حول بحر الشمال والقطب الشمالي.

ومع ذلك ، فإن القوات البريطانية في حالة تأهب دائمًا للمراقبة والاعتراض إذا ضل رجال بوتين بعيدًا جدًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم