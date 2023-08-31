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طائرات تعقبت مرور القطع البحرية عبر القناة الإنجليزية

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية أن سفن روسية دخلت المياه البريطانية، كما قامت سفنها الحربية وطائرات الدورية التابعة لها بتعقب تلك السفن الروسية، فيما أسمته عملية مراقبة منسقة.

السفن البحرية الروسية

 وفي آخر تحديث لعملية المراقبة، قالت القوات المسلحة البريطانية إن سفنها الحربية وطائرات الدورية تتبعت سلسلة من السفن الحربية الروسية أثناء عبورها بالقرب من المملكة المتحدة، عبر القناة الإنجليزية وبحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

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ونفذت طائرات HMS Tyne وHMS Portland وP8 Poseidon من سلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيماوث عملية مراقبة لتحركات البحرية الروسية في المياه القريبة من المملكة المتحدة. 

تحركات البحرية الروسية في القناة

وقالت البحرية الملكية إن فرقاطات صيد الغواصات وطائرة دورية من طراز P8 بوسيدون رصدت تحركات البحرية الروسية في القناة وبحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، دون تحديد موعد تنفيذ العملية، بحسب وكالة رويترز.

وتضمنت السفن الروسية الطرادين “بويكي” و”جراد”، والطراد “مارشال أوستينوف”، والمدمرة “سيفيرومورسك” من طراز “أودالوي”، بالإضافة إلى سفن أخرى، بحسب البيان.

وتعد بريطانيا موردًا دفاعيًا رئيسيًا لأوكرانيا، وقد أدانت روسيا المساعدة التي قدمتها بريطانيا لكييف. وتقوم البحرية الملكية بشكل روتيني بتتبع تحركات السفن الحربية الروسية المبحرة بالقرب من مياهها.

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