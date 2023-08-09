لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر

بدأت الأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر الدولي في عام 2021، على بعد 15 كيلومترًا من ساحل البحر الأحمر، وأوشكت المرحلة الأولى من المشروع على الاكتمال في عام 2030.

لقطات لأعمال الإنشاء بالمطار

ونشرت شركة Red Sea Global مقطع فيديو مصور بالدرون عن التطور الأوسع في أعمال إنشاء المطار، وقال جيرارد إيفيندين، رئيس شركة “فوستر آند بارتنرز” البريطانية: إنه تم الكشف عن المشروع لأول مرة، بناءً على تصور لمطار البحر الأحمر الدولي كبوابة لأحد أكثر المنتجعات تفردًا في العالم وجزءًا لا يتجزأ من تجربة السياح في هذه المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030، ومعظمهم سيكونون من السياح الذين يزورون مشروع البحر الأحمر في السعودية.

التصميم الخاص بالمطار

ويسعى التصميم الخاص بمطار البحر الأحمر، إلى خلق رحلة هادئة وفاخرة وسيصبح مركز عبور للزوار القادمين برًّا وجوًّا، كما أنه مستوحى من ألوان وأنسجة المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة، بحسب رئيس الشركة البريطانية.

وفي الفيديو الذي تم نشره خلال شهر أغسطس الجاري، قال رئيس قسم الإنشاءات بالمشروع أندرو تايسون: إن الفريق الإنشائي يحقق تقدمًا مذهلًا في مشروع البحر الأحمر.

إنجاز المرحلة الأولى من المشروع

يذكر أنه سيتم إنجاز المرحلة الأولى من جهة البحر الأحمر التي تضم 16 فندقًا في عام 2023. وتتألف وجهة البحر الأحمر عند اكتمالها في عام 2030 من 50 فندقًا توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، وستضم الوجهة كذلك مطارًا دوليًّا، ومراسٍ فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

أعلنت “البحر الأحمر الدولية” (المعروفة سابقًا باسم شركة البحر الأحمر للتطوير)، الشركة المطورة لاثنيْن من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحا في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” – عن استعداد مطار البحر الأحمر الدولي لاستقبال المسافرين، بموقعه الفريد الذي يربط دول العالم بوجهاتنا المستدامة.

تحقيق رؤية 2023

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر” اليوم الأربعاء: إن الأعمال الإنشائية على وشك الانتهاء لتشغيل الرحلات قريبًا.

وأضافت الشركة: “نحن في البحر الأحمر الدولية نتحدى الزمن بالإنجاز تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030”.

التصميم المتفرد للمطار

وسيضم المطار 5 محطات صغيرة منفصلة، الأمر الذي سيتيح إغلاق أجزاء من المطار خلال فترات التشغيل المنخفض، وبالتالي تقليل الحاجة لتبريد كامل أقسام المطار والتسبب بهدر الطاقة.

وسيتم تشغيل المطار بالكامل بالاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يدعم طموح وجهود “البحر الأحمر الدولية” للوصول لعصر الحياد الكربوني وتحقيق صفر انبعاثات كربونية في تصميم وتطوير وتشغيل المطارات.

موعد تشغيل المطار بطاقته الكاملة

ووفق الخطة الزمنية المحددة، سيتم استقبال أول زوار الوجهة السياحية خلال عام 2023، وبطاقة استيعابية تصل إلى 900 مسافر بالساعة، ومليون سائح سنويًّا من داخل السعودية وخارجها بحلول عام 2030.

ووقعت شركة تجمع مطارات الثاني وشركة البحر الأحمر الدولية، في 8 فبراير/ شباط 2023، اتفاقية تشغيل مطار البحر الأحمر الدولي بالسعودية.