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لقطات تكشف ترسانة الأسلحة السرية لزعيم كوريا الشمالية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
لقطات تكشف ترسانة الأسلحة السرية لزعيم كوريا الشمالية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تُظهر الصور الجديدة كيم كوريا الشمالية وهو يقوم بجولة في مصانع الأسلحة، ويتفقد مصانع المدفعية، كما أعطى التوجيهات في للعاملين في المنشأة لتصنيع “صواريخ كروز الإستراتيجية وطائرات “بدون طيار”.

لقطات جديدة لزعيم كوريا الشمالية

وأظهرت الصور، التي نشرتها شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لحظة إطلاق زعيم كوريا الشمالية النار من مسدس في الصور التي تم إصدارها حديثًا والتي يبدو أنها تقدم لمحة نادرة عن منشآت الأسلحة السرية التابعة للدولة.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية KCNA، التي نشرت الصور يوم السبت: إن الصور أظهرت كيم وهو يقوم بجولة في مصنع إنتاج لـ “مجمع مدفعي من العيار الكبير” ويعطي “التوجيه في الموقع” للعاملين في منشأة لـ “صواريخ كروز الإستراتيجية وطائرات هجومية بدون طيار”.

ترسانة أسلحة كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعطى توجيهات ميدانية في مصانع أسلحة كبيرة بين يومي الخميس والسبت تشمل خطوط إنتاج صواريخ كروز إستراتيجية وطائرات مسيرة.

قالت الوكالة: إنه أصدر تعليمات بزيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع كجزء مهم من تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وأضافت أن كيم أثناء تفقده مصنع الذخائر، أشار إلى تحسن المعالجة الدقيقة والأتمتة الحديثة في إنتاج قذائف منصات صواريخ متعددة من العيار الكبير.

توتر الأجواء بين الكوريتين

يأتي نشر الصور وسط فترة من التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية ويبدو أنها أحدث استعراض للقوة من قبل بيونغ يانغ. ففي يوليو الماضي، أقامت كوريا الشمالية عرضًا عسكريًّا كبيرًا يضم نموذجين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) كجزء من احتفالاتها بيوم النصر من قبل بيونغ يانغ.

وجاءت تلك الصور كرسالة قوية للجارة الجنوبية، حيث أن صواريخ Hwasong-18، وهي أحدث صواريخ بيونغ يانغ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يعتقد العديد من المحللين أن مداها يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى Hwasong-17، وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل.

معاهدة منع انتشار النووي

وكانت قد انتقدت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف المشاركة النووية أو تعزيز الردع الموسع.

وقالت البعثة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا: “يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع؛ نظرًا لأنها انسحبت رسميًّا من المعاهدة منذ 20 عامًا”.

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