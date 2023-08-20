لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023

حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات “أستراليا ونيوزيلندا 2023”.

رئيس الاتحاد السعودي يحضر النهائي

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من تواجد المسحل في المدرجات لمتابعة المباراة النهائية، بجانب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي على جهود إنفانتينو من أجل تطوير كرة القدم، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي شهدته الكرة النسائية في السنوات الأخيرة وهو ما انعكس على النسخة الحالية من كأس العالم؛ والتي تعد الأفضل في تاريخ مونديال السيدات على مستوى الأرقام.

إسبانيا تحصد كأس العالم للسيدات

ولعب منتخب إسبانيا ضد إنجلترا على ملعب “أستراليا” اليوم، ونجح الماتادور في تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق أولجا كارمونا عند الدقيقة 29، ليتوج بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق طوال تاريخ منافسات كرة القدم النسائية، ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا، كأس العالم تحت 20 عامًا، بالإضافة إلى لقب مونديال السيدات “الكبار”.

وكان منتخب السويد قد نجح في الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للسيدات 2023، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي اُقيمت بالأمس على ملعب “سونكورب” في مدينة بريزبان.