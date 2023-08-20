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توج منتخب إسبانيا باللقب لأول مرة

لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023
المواطن - فريق التحرير

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حضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الأحد، مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات “أستراليا ونيوزيلندا 2023”.

رئيس الاتحاد السعودي يحضر النهائي

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من تواجد المسحل في المدرجات لمتابعة المباراة النهائية، بجانب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو.

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وأثنى رئيس الاتحاد السعودي على جهود إنفانتينو من أجل تطوير كرة القدم، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي شهدته الكرة النسائية في السنوات الأخيرة وهو ما انعكس على النسخة الحالية من كأس العالم؛ والتي تعد الأفضل في تاريخ مونديال السيدات على مستوى الأرقام.

ياسر المسحل وإنفانتينو
المسحل وإنفانتينو – المصدر @saudiFF

إسبانيا تحصد كأس العالم للسيدات

ولعب منتخب إسبانيا ضد إنجلترا على ملعب “أستراليا” اليوم، ونجح الماتادور في تحقيق الفوز بهدف دون رد عن طريق أولجا كارمونا عند الدقيقة 29، ليتوج بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

إسبانيا في كأس العالم للسيدات
لاعبات إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبح منتخب إسبانيا أول فريق طوال تاريخ منافسات كرة القدم النسائية، ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا، كأس العالم تحت 20 عامًا، بالإضافة إلى لقب مونديال السيدات “الكبار”.

منتخب إسبانيا للسيدات
جانب من تتويج منتخب إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان منتخب السويد قد نجح في الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للسيدات 2023، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي اُقيمت بالأمس على ملعب “سونكورب” في مدينة بريزبان.

السويد في كأس العالم للسيدات
لاعبات السويد – المصدر @fifaworldcup_ar

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