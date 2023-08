لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان

أظهرت لقطات جوية جديدة لحادث تلفريك باكستان، لحظات مخيفة عاشها ركاب التلفريك أثناء تدليه فوق أحد الأودية الجبلية على ارتفاع 900 قدم.

وتظهر لقطات، تم التقاطها بواسطة طائرة بدون طيار، الحادث المرعب، وكان حوالي ثماني أشخاص من بينهم العديد من أطفال المدارس ومعلميهم على متن التلفريك عندما انقطعت أحد الخطوط الموصلة به؛ مما أدى إلى تعلقهم في الهواء لأكثر من 15 ساعة، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وأوضح موقع “RTE” الباكستاني، أول أمس الثلاثاء، أنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الثمانية، من عربة التلفريك التي توقفت فوق أحد الأودية الجبلية في باكستان.

Several school children and their teacher were on the cable car when a line snapped, causing them to be stranded for more than 15 hours.

They all eventually got to safety.

