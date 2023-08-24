لقطات جديدة تحبس الأنفاس لحادث تلفريك باكستان

أظهرت لقطات جوية جديدة لحادث تلفريك باكستان، لحظات مخيفة عاشها ركاب التلفريك أثناء تدليه فوق أحد الأودية الجبلية على ارتفاع 900 قدم.

لقطات طائرة بدون طيار

وتظهر لقطات، تم التقاطها بواسطة طائرة بدون طيار، الحادث المرعب، وكان حوالي ثماني أشخاص من بينهم العديد من أطفال المدارس ومعلميهم على متن التلفريك عندما انقطعت أحد الخطوط الموصلة به؛ مما أدى إلى تعلقهم في الهواء لأكثر من 15 ساعة، بحسب “سكاي نيوز” البريطانية.

وأوضح موقع “RTE” الباكستاني، أول أمس الثلاثاء، أنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الثمانية، من عربة التلفريك التي توقفت فوق أحد الأودية الجبلية في باكستان.

Several school children and their teacher were on the cable car when a line snapped, causing them to be stranded for more than 15 hours. They all eventually got to safety. Extraordinary drone footage shows the terrifying incident. https://t.co/ARlXSACAPT pic.twitter.com/fRvbRm4M39 — Sky News (@SkyNews) August 23, 2023

تفاصيل عملية الإنقاذ

وكشف مصادر باكستانية تفاصيل عمليات الإنقاذ، بعدما تم تركيب الأضواء الكاشفة وسط عملية إنقاذ أرضية بعد أكثر من 12 ساعة من تعطل التلفريك، مما تركه معلقًا بزاوية.

وأظهر مقطع فيديو شاركه مسؤول في وكالة الإنقاذ أكثر من عشرة من رجال الإنقاذ والسكان المحليين يصطفون بالقرب من حافة الوادي المظلم، ويسحبون كابلًا مربوطًا به الطفل بحزام إلى جانب التل بأمان.

توجيه الشكر لرجال الإنقاذ

واحتشد الباكستانيون حول أجهزة التلفزيون لمتابعة عملية الإنقاذ، بينما عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لعامل الطوارئ يتدلى من حبل مثبت في طائرة هليكوبتر بالقرب من المقصورة الصغيرة، محاولًا إخراج ركاب المقصورة المعطلة في الهواء. وتجمعت حشود من القرويين على جانب التل يراقبون عملية الإنقاذ.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار: إنه كان يتابع عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة.