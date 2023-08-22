لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي

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وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي، قبل قليل، إذ تشهد منطقة مكة المكرمة حالة من الطقس غير المستقر وأمطارًا غزيرة منذ أمس، في ظل تنبيهات من مركز الأرصاد.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، هطول أمطار غزيرة غطت عدسة الكاميرا، فيما يواصل المعتمرون والزائرون الطواف في أمن وسكينة.
وهطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر أمس تنبيهًا باللون الأحمر لأهالي مكة المكرمة بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وندنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول وتساقط البرد.
فيديو | الآن.. أمطار غزيرة يشهدها الحرم المكي#الإخبارية pic.twitter.com/WWmfj3bmNy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023