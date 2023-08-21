Icon

البلطان: الإدارة لم تتوافق مع الشبابيين وطلبت من الثنيان الاحترام ولم يحدث! Icon لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة Icon المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة Icon خالد البلطان: سلمت الشباب لإدارة الثنيان دون مديونيات Icon خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”! Icon لقطات لعقوبة قاسية لسائق متهور يقود بسرعة جنونية Icon 19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان! Icon الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص Icon محمد البكيري: جوتا طار! Icon إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إعلان حالة الطوارئ بالولاية الأمريكية

لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ، بالولاية عقب استمرار حرائق الغابات المروعة، التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى.

إعلان الطوارئ

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن جاي إنسلى- حاكم ولاية واشنطن قوله: مع احتدام هذه الحرائق في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق. أولويتنا الأولى، هي إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يركز الجميع على ذلك.

قد يهمّك أيضاً
تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو

تراجع معدل التضخم في السعودية 2.3% خلال يوليو

مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين

مدني الرياض يباشر حريقًا في مبنى تحت الإنشاء بحي الياسمين

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”: إنه احترق 10800 فدان، أمس الأحد، في التجمعات الواقعة جنوب غرب سبوكان، وأنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة.

الحريق الهائل بواشنطن

وأسفر الحريق الهائل في ولاية واشنطن الشرقية عن مقتل شخص وتدمير عشرات المباني، بينما تسابق السلطات لاحتواء الحرائق في جميع أنحاء الولاية وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة من كندا.

وبدأ الحريق في واشنطن ظهر يوم الجمعة الماضية؛ مما أدى إلى عمليات الإخلاء، واحتراق 10800 فدان، مما يهدد السكان في مناطق ميديكال ليك وفور ليكس، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5000 شخص.

إجلاء السكان

وقالت الإدارة: إنه لم يكن من المتوقع أن يزداد الحريق باتجاه ميديكال ليك وفور ليكس يوم الأحد، لكن كانت هناك مخاطر، بما في ذلك سقوط الأشجار وإيقاف خطوط الغاز الطبيعي في المناطق المحترقة.

وأظهرت لقطات جوية، نشرتها وكالة “رويترز” مفزعة حجم الحرائق الهائلة، والتي اجتاحت آلاف الأفدنة، ومن ثم تم إصدار أوامر بإخلاء أجزاء من المقاطعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم