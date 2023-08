لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ، بالولاية عقب استمرار حرائق الغابات المروعة، التي أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن جاي إنسلى- حاكم ولاية واشنطن قوله: مع احتدام هذه الحرائق في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق. أولويتنا الأولى، هي إنقاذ الأرواح، ونأمل أن يركز الجميع على ذلك.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”: إنه احترق 10800 فدان، أمس الأحد، في التجمعات الواقعة جنوب غرب سبوكان، وأنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة.

وأسفر الحريق الهائل في ولاية واشنطن الشرقية عن مقتل شخص وتدمير عشرات المباني، بينما تسابق السلطات لاحتواء الحرائق في جميع أنحاء الولاية وفي مقاطعة كولومبيا البريطانية القريبة من كندا.

وبدأ الحريق في واشنطن ظهر يوم الجمعة الماضية؛ مما أدى إلى عمليات الإخلاء، واحتراق 10800 فدان، مما يهدد السكان في مناطق ميديكال ليك وفور ليكس، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5000 شخص.

Wildfires in Washington state has left one person dead and prompted authorities to issue evacuation orders for a community near Spokane pic.twitter.com/bx40Mu8zh9

— Reuters (@Reuters) August 20, 2023