لقطات جوية لحرائق تينيريفي بعدما أجبرت 26 ألف شخص على الفرار

أجبرت حرائق الغابات المدمرة في جزيرة تينيريفي الإسبانية الشهيرة ما لا يقل عن خمس قرى مليئة بالناس على الفرار، حيث اضطر 26000 شخص على الهروب من منازلهم بعد الحرائق المروعة.

وكشفت الصور حجم الدمار الواسع الذي حل بالمنطقة، حيث التهمت الحرائق حوالي 2600 هكتار من الأراضي منذ اندلاعها يوم الأربعاء الماضي، وتقول السلطات إنه تم نشر أكثر من 370 فردًا و17 طائرة لمكافحة الحرائق.

وحطمت النيران بالفعل 300 هكتار من الحديقة الوطنية على الساحل الشمالي الشرقي الإسباني في غضون ساعات من اندلاع الحرائق، فيما انتشرت النيران بسرعة من منطقة غابات إلى الوديان شديدة الانحدار بالقرب من بركان جبل تيد، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية للقرى المجاورة.

The Spanish Air Force continues its battle with the worst wildfire in decades on Tenerife. The blaze has forced the evacuation or confinement of nearly 8,000 people pic.twitter.com/r00amLfHR6

— RT (@RT_com) August 19, 2023