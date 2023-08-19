لقطات جوية لحرائق تينيريفي بعدما أجبرت 26 ألف شخص على الفرار

أجبرت حرائق الغابات المدمرة في جزيرة تينيريفي الإسبانية الشهيرة ما لا يقل عن خمس قرى مليئة بالناس على الفرار، حيث اضطر 26000 شخص على الهروب من منازلهم بعد الحرائق المروعة.

لقطات مروعة لحجم الدمار

وكشفت الصور حجم الدمار الواسع الذي حل بالمنطقة، حيث التهمت الحرائق حوالي 2600 هكتار من الأراضي منذ اندلاعها يوم الأربعاء الماضي، وتقول السلطات إنه تم نشر أكثر من 370 فردًا و17 طائرة لمكافحة الحرائق.

وحطمت النيران بالفعل 300 هكتار من الحديقة الوطنية على الساحل الشمالي الشرقي الإسباني في غضون ساعات من اندلاع الحرائق، فيما انتشرت النيران بسرعة من منطقة غابات إلى الوديان شديدة الانحدار بالقرب من بركان جبل تيد، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية للقرى المجاورة.

The Spanish Air Force continues its battle with the worst wildfire in decades on Tenerife. The blaze has forced the evacuation or confinement of nearly 8,000 people pic.twitter.com/r00amLfHR6 — RT (@RT_com) August 19, 2023

صعوبة السيطرة على الحرائق

ويكافح نحو 150 من رجال الإطفاء و 50 من العسكريين و 10 طائرات هليكوبتر الحريق، لكن المسؤولين حذروا من أن الأمر قد يستغرق أكثر من يوم للسيطرة عليه، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

وصدرت أوامر بإجلاء المزيد من الأشخاص، صباح السبت، بسبب تفاقم الأحوال الجوية خلال الليل. وقال مانويل ميراندا عضو مجلس السياسة الإقليمية والتماسك الإقليمي وإدارة الموارد المائية للصحفيين، السبت، “تغير الطقس، وتعيّن علينا إخلاء بلدات في شمال تينيريفي، وتحديدًا 5 مناطق”.

إجلاء المواطنين

وأضاف ميراندا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الليل، بينما قلت الرطوبة، واشتدت الرياح.

وأوضح أنه كان من الضروري إجلاء مزيد من الأشخاص بسبب خطر الحريق ومدى قربه، مضيفًا أن السلطات تفادت حتى الآن أي خسائر بشرية.

النيران تشتعل في الجزر الإسبانية

قالت السلطات إن أشجار الصنوبر شديدة الاشتعال في المنطقة يمكن أن تتسبب في تصاعد الحرائق نحو المناطق السياحية في جزيرة الكناري، بما في ذلك سانتا كروز دي تينيريفي وبويرتو دي لا كروز.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو، في مؤتمر صحفي في تينيريفي “الحريق قوي وفي منطقة معقدة”. وأضاف: “تتركز الجهود على منع انتشار الحريق والتأثير بشكل رئيسي على المناطق السكنية القريبة من الساحل”.