مدني جدة ينقذ شخصين إثر حريق في شقة لقطات حية لأبطال الدفاع المدني بالرياض أثناء إنقاذ شخص احتجزه حريق منزل الأمن السيبراني يحذر من تحديثات خاصة بـ مايكروسوفت تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا ضبط 1.3 مليون قرص من الإمفيتامين في الرياض 9.16 ملايين دولار دعم من السعودية وبريطانيا للمتضررين بالسودان حي الملك سلمان يمزج الأصالة بالحداثة ويرفع جودة الخدمات الأساسية 15 يومًا على دخول موسم سهيل تحذير من كدمات الحزن نتيجة القلق والصدمات العاطفية الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية
وثق مقطع فيديو نشره سناب وزارة الداخلية، جهود رجال الدفاع المدني لإنقاذ شخص من أحد الحرائق بمدينة الرياض.
وأظهر الفيديو المنشور على منصة “إكس”، لقطات حية لفرق الدفاع المدني بالرياض أثناء إنقاذ شخص احتجز إثر حريق في منزل.
وأكدت الداخلية أن الحالة الصحية للشخص جيدة.
وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في ورشة نجارة بالرياض دون وقوع إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.
الدفاع المدني في #الرياض ينقذ شخصا احتجز إثر حريق في منزل وهو بصحة جيدة#السعودية pic.twitter.com/X1Vk5IpYkJ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 9, 2023