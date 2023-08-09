لقطات حية لأبطال الدفاع المدني بالرياض أثناء إنقاذ شخص احتجزه حريق منزل

وثق مقطع فيديو نشره سناب وزارة الداخلية، جهود رجال الدفاع المدني لإنقاذ شخص من أحد الحرائق بمدينة الرياض.

إنقاذ شخص محتجز

وأظهر الفيديو المنشور على منصة “إكس”، لقطات حية لفرق الدفاع المدني بالرياض أثناء إنقاذ شخص احتجز إثر حريق في منزل.

وأكدت الداخلية أن الحالة الصحية للشخص جيدة.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في ورشة نجارة بالرياض دون وقوع إصابات.

جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.