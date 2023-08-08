لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض

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أنقذت فرق الدفاع المدني شخصًا احتجز إثر حريق في منزل بالرياض.
وقال المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بالرياض ينقذ شخصًا احتجز إثر حريق في منزل، وهو بصحة جيدة- ولله الحمد.
وفي وقت سابق، شددت المديرية العامة للدفاع المدني بأهمية اتباع تعليمات السلامة في المنزل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام؛ لتجنب مصادر الخطر، والحرائق المنزلية، وإبعاد الأطفال عنها.
#الدفاع_المدني بالرياض ينقذ شخصًا احتجز إثر حريق في منزل، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/xrSlDRRbp9
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 8, 2023